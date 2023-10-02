В Татарстане прошел Казанский национальный полумарафон. В забеге приняли участие свыше пяти тысяч человек

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье, в первый день октября в столице Татарстана – городе Казани – состоялся Казанский национальный полумарафон. Забег собрал свыше 5500 участников и более 2000 болельщиков из 7 стран мира, 66 регионов и 250 городов и населенных пунктов.  

Развлекательная программа началась за день до старта полумарафона, 30 сентября.  На Экспо у экстрим-парка «УРАМ» выступил татарский поп-бэнд ОММАЖ.  

Старт дистанций на 21,1 км и 10 км впервые прошел на новой локации – на мосту Миллениум. Финиш располагался в экстрим-парке «УРАМ».  

Самым быстрым на полумарафонской дистанции среди мужчин оказался Сергей Сергеев – он финишировал с результатом 1:08:36. Второе место занял Алексей Ахтямов, его время –1:08:58. Третьим прибежал Артем Цибак с результатом 1:09:37.  

Среди женщин на дистанции 21,1 км победила Марина Смирнова, ее финишное время – 1:18:53. Второе место заняла Регина Котова с результатом 1:20:43. Третье место у Камилы Шамсутдиновой, время спортсменки – 1:21:29. 

На дистанции 10 км победителем среди мужчин стал Матвей Чирков, его время – 31:12,  среди женщин – Анна Бойнова с результатом 35:12.  

Также для участия был доступен забег на 3 км – пробежать дистанцию могли дети от 11 лет. Для юные легкоатлетов младше 11 лет были организованы старты TIMERKIDS. 

В день проведения полумарафона участников угощали национальной кухней: чак-чаком и эчпочмаками. Еще одной изюминкой стали татарские народные танцы. Мероприятие завершилось забегом волонтеров. 

Последним стартом серии TIMERMAN в этом году станет Менделеевский кросс – он пройдет 15 октября. Регистрация на забег еще открыта. Узнать подробную информацию можно на сайте TIMERMAN.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий