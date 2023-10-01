Результаты Казанского национального полумарафона 2023

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В это воскресенье в столице республики Татарстан – городе Казани – состоялся Казанский национальный полумарафон.  

Для забегов были доступны дистанции на 3, 10 и 21,1 км. Для юных спортсменов были доступны дистанции на 300 и 600 м.

Главной особенностью полумарафона был старт в тюбетейках и традиционных костюмах. Также на протяжении всего дня играла татарская национальная музыка. 

Атлеты стартовали с моста Миллениум. На финише атлетов угощали  чак-чаком и эчпочмаками – традиционной национальной выпечкой. 

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Алмаз Галлямов – 10:35

2. Юрий Улитин – 10:45

3. Александр Самсонов – 11:05

3 км, женщины

1. Светлана Кобелева – 12:04

2. Гульнар Валиуллина – 12:28

3. Ирина Фомина – 12:45

10 км, мужчины

1. Матвей Чирков – 31:12

2. Иван Бобылев – 31:13

3. Ильназ Минигалеев – 31:17

10 км, женщины

1. Анна Бойнова – 35:12

2. Галина Зиятдинова – 36:42

3. Светлана Соколова – 36:51

21,1 км, мужчины

1. Сергей Сергеев – 1:08:36

2. Алексей Ахтямов – 1:08:58

3. Артем Цибак – 1:09:37

21,1 км, женщины

1. Марина Смирнова – 1:18:53

2. Регина Котова – 1:20:43

3. Камила Шамсутдинова – 1:21:29

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже по ссылке

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