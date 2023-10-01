Результаты Казанского национального полумарафона 2023
В это воскресенье в столице республики Татарстан – городе Казани – состоялся Казанский национальный полумарафон.
Для забегов были доступны дистанции на 3, 10 и 21,1 км. Для юных спортсменов были доступны дистанции на 300 и 600 м.
Главной особенностью полумарафона был старт в тюбетейках и традиционных костюмах. Также на протяжении всего дня играла татарская национальная музыка.
Атлеты стартовали с моста Миллениум. На финише атлетов угощали чак-чаком и эчпочмаками – традиционной национальной выпечкой.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Алмаз Галлямов – 10:35
2. Юрий Улитин – 10:45
3. Александр Самсонов – 11:05
3 км, женщины
1. Светлана Кобелева – 12:04
2. Гульнар Валиуллина – 12:28
3. Ирина Фомина – 12:45
10 км, мужчины
1. Матвей Чирков – 31:12
2. Иван Бобылев – 31:13
3. Ильназ Минигалеев – 31:17
10 км, женщины
1. Анна Бойнова – 35:12
2. Галина Зиятдинова – 36:42
3. Светлана Соколова – 36:51
21,1 км, мужчины
1. Сергей Сергеев – 1:08:36
2. Алексей Ахтямов – 1:08:58
3. Артем Цибак – 1:09:37
21,1 км, женщины
1. Марина Смирнова – 1:18:53
2. Регина Котова – 1:20:43
3. Камила Шамсутдинова – 1:21:29
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии появятся позже по ссылке.
Комментарии