Результаты кросса «Лисья гора» 2023

В воскресенье 1 октября в парке «Битцевский лес» в Москве прошел кросс «Лисья гора» от команды «Беговое сообщество». Формат соревнований подразумевает раздельные старты с интервалами между ними – в течение всего дня бегуны стартовали с широкой стартовой линии без разделения на кластеры.

Для забега были доступны дистанции от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории и эстафета 4х1 км. Маршрут был проложен по кольцевой трассе длиной 2 км. Атлеты бежали по полностью грунтовому покрытию.

Результаты победителей:

2 км, женщины 18-19 лет

1. Виктория Анисимова – 7:08

2. Мария Мельник – 7:29

3. Татьяна Волгарева – 7:43

4 км, мужчины 18-19 лет

1. Даниил Осипов – 12:57

2. Владислав Аникеев – 13:35

3. Федор Романов – 14:07

4 км, женщины 35+

1. Екатерина Скрипникова – 14:57

2. Надежда Шемякина – 15:58

3. Вера Максимова – 16:25

6 км, мужчины 35+

1. Сергей Конякин – 19:41

2. Роман Малеев – 20:10

3. Егор Белоусов – 20:29

6 км, женщины 20-22 года

1. Дарья Шабунина – 22:07

2. Анна Лахнова – 22:45

3. Екатерина Шабунина – 22:58

6 км, женщины 23-34 года

1. Юлия Конякина – 21:40

2. Алина Ромашова – 22:13

3. Валерия Зубкова – 22:19

8 км, мужчины 20-22 года

1. Максим Ликсаков – 27:16

2. Антон Антипин – 27:33

3. Егор Карпов – 27:43

8 км, мужчины 23-34 года

1. Иван Панферов – 26:06

2. Константин Лобов – 27:09

3. Сергей Смирнов – 27:57

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте организаторов. Следить за обновлениями «Бегового сообщества» можно в их Telegram-канале.