Результаты кросса «Лисья гора» 2023
В воскресенье 1 октября в парке «Битцевский лес» в Москве прошел кросс «Лисья гора» от команды «Беговое сообщество». Формат соревнований подразумевает раздельные старты с интервалами между ними – в течение всего дня бегуны стартовали с широкой стартовой линии без разделения на кластеры.
Для забега были доступны дистанции от 2 до 8 км в зависимости от пола и возрастной категории и эстафета 4х1 км. Маршрут был проложен по кольцевой трассе длиной 2 км. Атлеты бежали по полностью грунтовому покрытию.
Результаты победителей:
2 км, женщины 18-19 лет
1. Виктория Анисимова – 7:08
2. Мария Мельник – 7:29
3. Татьяна Волгарева – 7:43
4 км, мужчины 18-19 лет
1. Даниил Осипов – 12:57
2. Владислав Аникеев – 13:35
3. Федор Романов – 14:07
4 км, женщины 35+
1. Екатерина Скрипникова – 14:57
2. Надежда Шемякина – 15:58
3. Вера Максимова – 16:25
6 км, мужчины 35+
1. Сергей Конякин – 19:41
2. Роман Малеев – 20:10
3. Егор Белоусов – 20:29
6 км, женщины 20-22 года
1. Дарья Шабунина – 22:07
2. Анна Лахнова – 22:45
3. Екатерина Шабунина – 22:58
6 км, женщины 23-34 года
1. Юлия Конякина – 21:40
2. Алина Ромашова – 22:13
3. Валерия Зубкова – 22:19
8 км, мужчины 20-22 года
1. Максим Ликсаков – 27:16
2. Антон Антипин – 27:33
3. Егор Карпов – 27:43
8 км, мужчины 23-34 года
1. Иван Панферов – 26:06
2. Константин Лобов – 27:09
3. Сергей Смирнов – 27:57
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте организаторов. Следить за обновлениями «Бегового сообщества» можно в их Telegram-канале.
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