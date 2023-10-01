Результаты ультрамарафона White Bride Ultra в Геленджике 2023
В эти выходные в Геленджике прошли соревнования White Bride Ultra Gelendzhik от команды организаторов ультратрейлов Running Heroes Russia.
В субботу 30 сентября состоялся фан-забег Wedding Race и детские забеги Racoon3K и SUN FUN RUN. Также в этот день был дан старт титульной дистанции White Bride Ultra на 120 км.
В воскресенье 1 октября состоялись забеги на 15, 30, 50 и 70 км.
Результаты победителей:
15 км, мужчины
1. Эрхан Бысыин – 1:16:32
2. Даниил Тетиков – 1:18:38
3. Андрей Тетиков – 1:21:19
15 км, женщины
1. Инна Сомова – 1:37:54
2. Екатерина Крайнюк – 1:40:31
3. Ирина Кириллова – 1:42:29
30 км, мужчины
1. Андрей Жиндаев – 2:30:28
2. Владимир Заболотный – 2:32:23
3. Евгений Яковлев – 2:35:02
30 км, женщины
1. Анастасия Шаронова – 3:04:17
2. Анастасия Устинова – 3:06:20
3. Анастасия Козина – 3:10:46
50 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 5:13:03
2. Артем Лобач – 5:40:39
3. Александр Калинин – 5:49:09
50 км, женщины
1. Ирина Рачинская – 6:14:27
2. Екатерина Рязанова – 6:18:57
3. Екатерина Клименко – 7:07:02
70 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 8:03:47
2. Руслан Узянбаев – 8:48:23
3. Александр Макаров – 9:04:51
70 км, женщины
1. Зульфия Гайнанова – 9:36:28
2. Елена Нечаева – 10:19:58
3. Елена Сердцева – 10:32:30
120 км, мужчины
1. Алексей Толстенко – 13:52:49
2. Алексей Береснев – 16:27:14
3. Алексей Бабушкин – 17:21:59
120 км, женщины
1. Антонина Юшина – 17:55:16
2. Евгения Леонова – 19:17:29
3. Вера Чекалина – 21:57:43
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии и видео с забегов можно посмотреть в Telegram-канале Running Heroes Russia. Там же можно следить за обновлениями организаторов.
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