Результаты ультрамарафона White Bride Ultra в Геленджике 2023

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В эти выходные в Геленджике прошли соревнования White Bride Ultra Gelendzhik от команды организаторов ультратрейлов Running Heroes Russia.

В субботу 30 сентября состоялся фан-забег Wedding Race и детские забеги Racoon3K и SUN FUN RUN. Также в этот день был дан старт титульной дистанции White Bride Ultra на 120 км. 

В воскресенье 1 октября состоялись забеги на 15, 30, 50 и 70 км. 

Результаты победителей:

15 км, мужчины

1. Эрхан Бысыин – 1:16:32

2. Даниил Тетиков – 1:18:38

3. Андрей Тетиков – 1:21:19

15 км, женщины

1. Инна Сомова – 1:37:54

2. Екатерина Крайнюк – 1:40:31

3. Ирина Кириллова – 1:42:29

30 км, мужчины

1. Андрей Жиндаев – 2:30:28

2. Владимир Заболотный – 2:32:23

3. Евгений Яковлев – 2:35:02

30 км, женщины

1. Анастасия Шаронова – 3:04:17

2. Анастасия Устинова – 3:06:20

3. Анастасия Козина – 3:10:46

50 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 5:13:03

2. Артем Лобач – 5:40:39

3. Александр Калинин – 5:49:09

50 км, женщины

1. Ирина Рачинская – 6:14:27

2. Екатерина Рязанова – 6:18:57

3. Екатерина Клименко – 7:07:02

70 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 8:03:47

2. Руслан Узянбаев – 8:48:23

3. Александр Макаров – 9:04:51

70 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 9:36:28

2. Елена Нечаева – 10:19:58

3. Елена Сердцева – 10:32:30

120 км, мужчины

1. Алексей Толстенко – 13:52:49

2. Алексей Береснев – 16:27:14

3. Алексей Бабушкин – 17:21:59

120 км, женщины

1. Антонина Юшина – 17:55:16

2. Евгения Леонова – 19:17:29

3. Вера Чекалина – 21:57:43

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии и видео с забегов можно посмотреть в Telegram-канале Running Heroes Russia. Там же можно следить за обновлениями организаторов. 

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