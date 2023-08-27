Организаторы WILD TRAIL добавят дополнительные слоты на гонку Chechnya Wild Trail. Ранее места на 95 км раскупили за час
Организаторы ультратрейлов WILD TRAIL добавят дополнительные 250 слотов на гонку Chechnya Wild Trail. Места появятся на дистанциях 10, 35 и 55 км. Старт продаж будет дан в понедельник на сайте WILD TRAIL.
Гонку анонсировали в начале лета, регистрацию открыли 30 июня. Слоты на ключевую дистанцию трейла, 95 км, раскупили за час.
Забег Chechnya Wild Trail пройдет 7-8 октября 2023 года на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи». Маршруты пройдут через природные объекты в виде хребтов, перевалов с видами на долины рек и пастбища.
Следить за обновлениями можно в Telegram-канале, на странице ВКонтакте и в специальном Telegram-чате для участников забега.
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