Организаторы WILD TRAIL добавят дополнительные слоты на гонку Chechnya Wild Trail. Ранее места на 95 км раскупили за час

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Организаторы ультратрейлов WILD TRAIL добавят дополнительные 250 слотов на гонку Chechnya Wild Trail. Места появятся на дистанциях 10, 35 и 55 км. Старт продаж будет дан в понедельник на сайте WILD TRAIL.

Гонку анонсировали в начале лета, регистрацию открыли 30 июня. Слоты на ключевую дистанцию трейла, 95 км, раскупили за час.

Забег Chechnya Wild Trail пройдет 7-8 октября 2023 года на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи». Маршруты пройдут через природные объекты в виде хребтов, перевалов с видами на долины рек и пастбища. 

Следить за обновлениями можно в Telegram-канале, на странице ВКонтакте и в специальном Telegram-чате для участников забега.

 

 

 

 

 

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