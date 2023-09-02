WILD TRAIL открыли регистрацию на гонку Arkhyz Wild Trail 2024. Забеги пройдут 29-30 июня

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы ультратрейлов WILD TRAIL открыли регистрацию на гонку Arkhyz Wild Trail 2024. Она пройдет 29-30 июня в Карачаево-Черкесии на курорте Архыз.

Принять участие в спортивном фестивале можно в двух форматах: пробежать однодневный забег (дистанции на 14, 18, 33, 35, 48 и 52 км) или двухдневную гонку (на 14, 33 и 48 км в первый день и 18, 35 и 52 км во второй). 

Атлеты до 16 лет смогут пробежать дистанции KIDS (500 м) и TEENS (1,5 км). 

Кроме спортивных состязаний организаторы обещают развлекательную программу, о которой будут рассказывать ближе к дате проведения гонки. Следить за обновлениями WILD TRAIL можно в их Telegram-канале

Подробнее узнать об Arkhyz Wild Trail можно по ссылке, зарегистрироваться можно на сайте MyRace

 

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