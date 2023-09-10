Результаты трейла Vottovaara Mountain Race 2023
9-10 сентября в республике Карелия состоялся трейловый фестиваль Vottovaara Mountain Race от организаторов Running Heroes Russia.
Для забегов были доступны четыре дистанции: 14 км, 55 км, 50 миль, 100 миль. Для юных трейлраннеров были подготовлены старты Karelia Fun Run на 1 км и Karelia Sprint на 3 км.
Маршруты прошли по карельским скалам, лесам и озерам. Участники видели гору Воттоваара и Смерть-гору.
Результаты всех участников:
14 км, мужчины
1. Виталий Андреев – 54:18
2. Антон Константинов – 55:32
3. Кирилл Лебедев – 55:59
14 км, женщины
1. Мария Сереветникова – 1:02:12
2. Полина Кузьмина – 1:04:50
3. Оксана Кириллова – 1:04:52
55 км, мужчины
1. Денис Глазунов – 4:05:55
2. Владимир Коваль – 4:15:04
3. Алексей Шорохов – 4:15:48
55 км, женщины
1. Гузель Мингалиева – 4:51:42
2. Наталья Нещерет – 4:57:59
3. Вера Щербинина – 5:18:46
50 миль, мужчины
1. Антон Нестеренко – 6:41:35
2. Антон Казаков – 6:53:34
3. Александр Емельянов – 7:12:40
50 миль, женщины
1. Елена Нечаева – 8:05:16
2. Анастасия Баранова – 8:49:39
3. Надия Адельшина – 9:28:07
100 миль, мужчины
1. Роман Фофонов – 17:11:17
2. Дмитрий Романюк – 18:42:29
3. Павел Добрынин – 19:22:08
100 миль, женщины
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.
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