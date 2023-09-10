Результаты трейла Vottovaara Mountain Race 2023

9-10 сентября в республике Карелия состоялся трейловый фестиваль Vottovaara Mountain Race от организаторов Running Heroes Russia.

Для забегов были доступны четыре дистанции: 14 км, 55 км, 50 миль, 100 миль. Для юных трейлраннеров были подготовлены старты Karelia Fun Run на 1 км и Karelia Sprint на 3 км.

Маршруты прошли по карельским скалам, лесам и озерам. Участники видели гору Воттоваара и Смерть-гору.

Результаты всех участников:

14 км, мужчины

1. Виталий Андреев – 54:18

2. Антон Константинов – 55:32

3. Кирилл Лебедев – 55:59

14 км, женщины

1. Мария Сереветникова – 1:02:12

2. Полина Кузьмина – 1:04:50

3. Оксана Кириллова – 1:04:52

55 км, мужчины

1. Денис Глазунов – 4:05:55

2. Владимир Коваль – 4:15:04

3. Алексей Шорохов – 4:15:48

55 км, женщины

1. Гузель Мингалиева – 4:51:42

2. Наталья Нещерет – 4:57:59

3. Вера Щербинина – 5:18:46

50 миль, мужчины

1. Антон Нестеренко – 6:41:35

2. Антон Казаков – 6:53:34

3. Александр Емельянов – 7:12:40

50 миль, женщины

1. Елена Нечаева – 8:05:16

2. Анастасия Баранова – 8:49:39

3. Надия Адельшина – 9:28:07

100 миль, мужчины

1. Роман Фофонов – 17:11:17

2. Дмитрий Романюк – 18:42:29

3. Павел Добрынин – 19:22:08

100 миль, женщины

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.