Результаты XXVI Новосибирского полумарафона А. Раевича 2023. Победители – Анатолий Рыбаков и Анна Викулова

В субботу 9 сентября в Новосибирске состоялся Сибирский фестиваль бега, в рамках которого прошел ХXVI Новосибирский полумарафон памяти тренера Александра Раевича.

Забеги прошли на дистанциях 21,1 км, 3 км и 1,5 км. Для юных атлетов был организован старт «Детская лига» – забег на 60 м.

Маршруты дистанций прошли по одной из главных и красивейших улиц города – Красный проспект.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Анатолий Рыбаков – 1:03:41

2. Евгений Рыбаков – 1:03:41

3. Денис Чертыков – 1:03:51

21,1 км, женщины

1. Анна Викулова – 1:14:04

2. Елена Седова – 1:15:32

3. Карина Костромина – 1:16:14

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.