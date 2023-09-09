Результаты XXVI Новосибирского полумарафона А. Раевича 2023. Победители – Анатолий Рыбаков и Анна Викулова
В субботу 9 сентября в Новосибирске состоялся Сибирский фестиваль бега, в рамках которого прошел ХXVI Новосибирский полумарафон памяти тренера Александра Раевича.
Забеги прошли на дистанциях 21,1 км, 3 км и 1,5 км. Для юных атлетов был организован старт «Детская лига» – забег на 60 м.
Маршруты дистанций прошли по одной из главных и красивейших улиц города – Красный проспект.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Анатолий Рыбаков – 1:03:41
2. Евгений Рыбаков – 1:03:41
3. Денис Чертыков – 1:03:51
21,1 км, женщины
1. Анна Викулова – 1:14:04
2. Елена Седова – 1:15:32
3. Карина Костромина – 1:16:14
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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