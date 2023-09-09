Результаты XXVI Новосибирского полумарафона А. Раевича 2023. Победители – Анатолий Рыбаков и Анна Викулова

Теги Бег Полумарафон Анатолий Рыбаков Евгений Рыбаков любительский спорт Елена Седова Забег Календарь стартов Анна Викулова Здоровье

В субботу 9 сентября в Новосибирске состоялся Сибирский фестиваль бега, в рамках которого прошел ХXVI Новосибирский полумарафон памяти тренера Александра Раевича. 

Забеги прошли на дистанциях 21,1 км, 3 км и 1,5 км. Для юных атлетов был организован старт «Детская лига» – забег на 60 м.

Маршруты дистанций прошли по одной из главных и красивейших улиц города – Красный проспект. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Анатолий Рыбаков – 1:03:41

2. Евгений Рыбаков – 1:03:41

3. Денис Чертыков – 1:03:51

21,1 км, женщины

1. Анна Викулова – 1:14:04

2. Елена Седова – 1:15:32

3. Карина Костромина – 1:16:14

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий