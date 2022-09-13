В Уфимском международном марафоне приняли участие 5500 человек. Это новый рекорд!

4 сентября на старт Уфимского марафона вышло рекордное число участников – 5500 спортсменов из 23 стран мира (Италия, Дания, Латвия, Республика Беларусь, Ангола, Бангладеш, Гана, Гаити, Египет, Индия, Ирак, Йемен, Казахстан, Колумбия, Конго, Кот-д-Ивуар, Куба, Нигерия, Сомали, Таджикистан, Узбекистан, Чад и т. д.), 35 регионов и 245 городов России.

В программе – дистанции для бега и скандинавской ходьбы: 2, 5, 10, 21,1, 42,2 км, детские старты (50-200м). Второй раз в России в рамках Уфимского марафона на скоростных роликах участники проехали 10 км.

Каждый бегун получил медаль, а участники, пробежавшие всю серию Bashrun (серия из восьми легкоатлетических забегов по городам Башкирии: Сибай, Стерлитамак, Октябрьский, Учалы, Благовещенск, Янаул, Бирск, Уфа), – дополнительную медаль «За приверженность к бегу».

Уфимский международный марафон ежегодно проходит с 2015 годам. Его организатором является Денис Назаров, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, президент Группы компаний «Аструм», который также является Председателем Московского регионального отделения «Деловая Россия».

«Уфа продолжает подтверждать статус международного спортивного центра, и впервые в Уфе на старт вышли пять с половиной тысяч человек – это рекордное количество участников за все время проведения марафона. Поздравляем всех участников – это наша общая заслуга. Гости марафона высоко оценили подготовку всех дистанций забега, концертную программу и разные точки активности», – рассказал о мероприятии Денис Назаров.

Постоянную поддержку в проведении мероприятия оказывает генеральный партнер марафона – торговые комплексы «Аструм» и титульный партнер SHERATON Plaza Ufa – Congress Hotel.

На старт марафона вышли известные уфимцы и федеральные гости – Андрей Назаров, Максим Забелин, Ратмир Мавлиев, Ирек Сагитов, Ленара Иванова, Сергей Греков, Александр Сидякин, Рима Баталова, Зариф Байгускаров, Руслан Хабибов, Ирек Зарипов, Александр Федоров, Эльбрус Нигматуллин, Аделина Загидуллина. Поддержали забег известные российские актеры театра и кино – Александр Носик, Павел Баршак, Виктория Тарасова, Алексей и Игорь Огурцовы и многие другие.

Специально для участия приехали спортсмены: Виктор Торуп – датский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 2018 года, Алексей Самиев, серебряный призер молодежного первенства России на 1500 м и мастер спорта на 1500 м, победитель Уфимского марафона-2021 на дистанции 21,1 км, Тагир Хайруллин – мастер спорта, многократный призер чемпионата России, Закир Гадельшин – призер чемпионата России, четырехкратный победитель Московского марафона, спортивные блогеры Александр Сторожев и Константин Кан и т. д.

На стадионе «Динамо» во время марафона работали активные зоны, фуд-корт, массаж и тейпирование, прошли мастер-классы, спортсмены могли сделать заминку на ковриках после финиша при поддержке тренерского штаба World Class. В рамках концертной программы выступили: заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Элвин Грей, певица, финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова, мультиинструменталист Зайнетдин, заслуженный артист РБ, музыкант и композитор Александр Ягья, а вечером для всех финишеров прошла вечеринка в клубе Music Hall27 с участием группы Mate Kenzo и afterparty марафона в ресторане Sky Lounge на крыше отеля SheratonPlaza Ufa – Congress Hotel.

Уфимский международный марафон состоялся при поддержке Администрации ГО г. Уфа РБ, а благодаря грантовой поддержке Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в этом году участие приняло большое количество юных спортсменов из районов РБ.

3-4 сентября в рамках Уфимского Международного марафона в спорткомплексе «Динамо» состоялся международный спортивный форум «Спорт. Лидерство. Единство», организованный Представительством Ассамблеи народов Евразии в РБ.

В рамках форума прошел комплекс спортивных мероприятий: Уфимский международный марафон, турнир ПФО по спортивной борьбе «грэпплинг», соревнования по баскетболу, шахматам, футболу, а также по новому направлению – киберспорт.

7 фактов о восьмом Уфимском марафоне:

1. Всего в Уфимском международном марафоне зарегистрировалось 5520 человек.

2. На протяжении трассы работали точки питания с водой «Красный Ключ» и фруктами, всего участниками было выпито более 7 тонн воды!

3. В этом году в Уфимском международном марафоне участвовали 36 пейсмейкеров из Уфы и городов России, они помогали держать заданный темп на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

4. Самым возрастным зарегистрированным участником стал 87-летний бегун, самый юный «бежал» вместе с родителями в коляске 2 км – ему исполнилось 7 месяцев!

5. В рамках благотворительных акций «Бегу помогу» на фандрайзинговой платформе «Сделай!» в помощь благотворительным фондам Уфы «Уфимский хоспис», «Мархамат», «Ломая барьеры», «Потерь.Нет» и «Особенные дети» удалось собрать более 850 000 рублей.

6. Уфимские ведущие Рустем Гарифуллин и Юлия Исанбердина провели прямую непрерывную 6-часовую трансляцию марафона.

7. Каждый участник получил в стартовом пакете подарки от партнеров: набор от сети «Фармленд», сертификат на пиццу от Fiesta Pizza, полезный и вкусный бонус от Bionova, а самых быстрых бегунов награждали ценными подарками! Призовой фонд составил более 500 тысяч рублей.

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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «УФИМСКИЙ МАРАФОН» 450103, РБ, г. Уфа, ул. С. Перовской, дом 11/2 ОГРН 1150280049644