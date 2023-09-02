У забега Astana Marathon 2023 изменили маршрут. Дистанции перенесли из центра города из-за недовольства жителей

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У двух дистанций (10 км и 42,2 км) забега Astana Marathon 2023 изменились маршруты. Об этом организаторы сообщили на странице марафона в Instagram*.

Летом в городе проходило спортивное мероприятие, которое вызвало негатив некоторых горожан из-за ограничения пожарной службы, скорой помощи, доступа к вокзалам и аэропорту. Чтобы избежать этого в день проведения марафона, Акимат города Астаны изменил ранее согласованные маршруты за 10 дней до проведения забега. Организаторы настаивали оставить дистанции без изменений. 

Новую версию марафонской дистанции успели замерить и сертифицировать AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов). 

Астана Марафон пройдет 3 сентября, старт и финиш будет дан возле МВЦ «EXPO». Подробнее ознакомиться со схемой маршрутов можно на сайте забега.

*Meta признана экстремистcкой организацией в России

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