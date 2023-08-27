Результаты 3 этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023
27 августа в Санкт-Петербурге прошел 3 этап Кубка губернатора города по бегу.
Для забега были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам парка «Сосновка».
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Владимир Казанцев – 14:56
2. Денис Васильев – 14:58
3. Павел Илатовский – 15:29
5 км, женщины
1. Кристина Шабалина – 17:42
2. Елена Самарина – 18:06
3. Анастасия Олейник – 18:38
10 км, мужчины
1. Сергей Колесов – 32:35
2. Сергей Алпатов – 33:15
3. Александр Кротович – 33:22
10 км, женщины
1. Анна Ильина – 37:04
2. Анна Петрушенко – 38:21
3. Наталия Волкова – 40:09
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.
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