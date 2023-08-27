Результаты 3 этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

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27 августа в Санкт-Петербурге прошел 3 этап Кубка губернатора города по бегу. 

Для забега были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил по дорожкам парка «Сосновка».

Результаты победителей:

5 км, мужчины 

1. Владимир Казанцев – 14:56

2. Денис Васильев – 14:58

3. Павел Илатовский – 15:29 

5 км, женщины

1. Кристина Шабалина – 17:42

2. Елена Самарина – 18:06

3. Анастасия Олейник – 18:38

10 км, мужчины

1. Сергей Колесов – 32:35

2. Сергей Алпатов – 33:15

3. Александр Кротович – 33:22

10 км, женщины

1. Анна Ильина – 37:04

2. Анна Петрушенко – 38:21

3. Наталия Волкова – 40:09

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.

 

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