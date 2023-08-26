Результаты пробега «Марафон Нижний Новгород». Победители на 10 км – Ахмадеев и Вовк, на 42 км – Патраков и Толстых

Теги Бег Андрей Патраков Ринас Ахмадеев любительский спорт Анна Тропина Константин Плохотников Ольга Вовк Марафон Забег Календарь стартов Дмитрий Неделин Елена Толстых Анна Викулова Здоровье

В это воскресенье в Нижнем Новгороде состоялся ежегодный легкоатлетический Нижегородский марафон. Кроме основной марафонской дистанции атлеты бежали на дистанциях 3 и 10 км. 

На старт вместе с бегунами-любителями вышли звезды российской легкой атлетики. Маршрут забега проходил в историческом центре по живописным набережным с видом на Нижегородский кремль и знаковые достопримечательности города.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 28:43

2. Константин Плохотников – 29:36

3. Дмитрий Неделин – 29:56

10 км, женщины

1. Ольга Вовк – 32:23

2. Анна Тропина – 32:29

3. Анна Викулова – 32:30

42 км, мужчины

1. Алексей Патраков – 2:22:39

2. Иван Бирюзов – 2:25:35

3. Валерий Лукин – 2:27:22

42 км, женщины

1. Елена Толстых – 2:43:32

2. Оксана Акименкова – 2:43:46

3. Ася Ванеева – 2:44:02

Результаты всех участников можно посмотреть на RussiaRunning

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