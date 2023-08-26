Результаты пробега «Марафон Нижний Новгород». Победители на 10 км – Ахмадеев и Вовк, на 42 км – Патраков и Толстых
В это воскресенье в Нижнем Новгороде состоялся ежегодный легкоатлетический Нижегородский марафон. Кроме основной марафонской дистанции атлеты бежали на дистанциях 3 и 10 км.
На старт вместе с бегунами-любителями вышли звезды российской легкой атлетики. Маршрут забега проходил в историческом центре по живописным набережным с видом на Нижегородский кремль и знаковые достопримечательности города.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 28:43
2. Константин Плохотников – 29:36
3. Дмитрий Неделин – 29:56
10 км, женщины
1. Ольга Вовк – 32:23
2. Анна Тропина – 32:29
3. Анна Викулова – 32:30
42 км, мужчины
1. Алексей Патраков – 2:22:39
2. Иван Бирюзов – 2:25:35
3. Валерий Лукин – 2:27:22
42 км, женщины
1. Елена Толстых – 2:43:32
2. Оксана Акименкова – 2:43:46
3. Ася Ванеева – 2:44:02
Результаты всех участников можно посмотреть на RussiaRunning.
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