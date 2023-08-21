Running Heroes Russia открыли набор волонтеров на гонку в осенней Карелии. Она пройдет 8-10 сентября

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Организаторы трейловых ультрамарафонов Running Heroes Russia открыли набор волонтеров на гонку Vottovaara Mountain Race. Она пройдет 8, 9 и 10 сентября в Карелии. 

Помощь волонтеров потребуется на все три дня старта, в том числе и в ночное время. Позиции, на которых могут помогать волонтеры:

  • пункты питания;
  • камера хранения;
  • маршал на детских и основных стартах;
  • волонтер трансфера для участников;
  • выдача стартовых номеров;
  • инфо зона (нужен свой ноутбук);
  • ресепшен гонки (ответы на вопросы атлетов);
  • гречка (проверка стартового номера при получении атлетом питания после финиша);
  • зона финиша (выдача медалей, воды, финишной атрибутики).

В разные дни помощники могут быть заняты на разных позициях. Важно уметь быстро переключаться с одной задачи на другую.

Добраться до места старта волонтеры могут самостоятельно. Для небольшого количества помощников из Москвы, готовых выехать на гонку 7 сентября, организаторы предоставят трансфер.

Разместиться на месте старта можно будет в армейской палатке с другими волонтерами, организовать себе проживание самостоятельно на территории стартово-финишного городка или в поезде атлетов.  

Организаторы, в свою очередь, предоставят фирменную экипировку, благодарственные письма в электронном виде, welcome-пакеты с вкусностями от себя и партнеров, проставят часы на волонтерском портале добро.ру и в бумажных волонтерских книжках и подарят незабываемые эмоции от гонки.

Подать заявку можно через форму по ссылке, задать все вопросы о старте и волонтерстве можно организаторам на почту volunteer@goldenultra.ru. Следить за обновлениями волонтерской команды можно в Telegram-канале, организаторов – на странице ВКонтакте

 

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