Running Heroes Russia открыли набор волонтеров на гонку в осенней Карелии. Она пройдет 8-10 сентября

Организаторы трейловых ультрамарафонов Running Heroes Russia открыли набор волонтеров на гонку Vottovaara Mountain Race. Она пройдет 8, 9 и 10 сентября в Карелии.

Помощь волонтеров потребуется на все три дня старта, в том числе и в ночное время. Позиции, на которых могут помогать волонтеры:

пункты питания;

камера хранения;

маршал на детских и основных стартах;

волонтер трансфера для участников;

выдача стартовых номеров;

инфо зона (нужен свой ноутбук);

ресепшен гонки (ответы на вопросы атлетов);

гречка (проверка стартового номера при получении атлетом питания после финиша);

зона финиша (выдача медалей, воды, финишной атрибутики).

В разные дни помощники могут быть заняты на разных позициях. Важно уметь быстро переключаться с одной задачи на другую.

Добраться до места старта волонтеры могут самостоятельно. Для небольшого количества помощников из Москвы, готовых выехать на гонку 7 сентября, организаторы предоставят трансфер.

Разместиться на месте старта можно будет в армейской палатке с другими волонтерами, организовать себе проживание самостоятельно на территории стартово-финишного городка или в поезде атлетов.

Организаторы, в свою очередь, предоставят фирменную экипировку, благодарственные письма в электронном виде, welcome-пакеты с вкусностями от себя и партнеров, проставят часы на волонтерском портале добро.ру и в бумажных волонтерских книжках и подарят незабываемые эмоции от гонки.

Подать заявку можно через форму по ссылке, задать все вопросы о старте и волонтерстве можно организаторам на почту volunteer@goldenultra.ru. Следить за обновлениями волонтерской команды можно в Telegram-канале, организаторов – на странице ВКонтакте.