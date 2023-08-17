В Москве состоится благотворительный Вертикальный забег от World Class. Он пройдет 27 августа на территории комплекса «Воробьевы горы»

Теги Бег любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

Сеть фитнес-клубов World Class в честь своего 30-летия проведет благотворительный Вертикальный забег. 

Он пройдет 27 августа на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы». Трассами забега станут склон длиной 250 м с набором высоты 40 м и трамплин длиной 100 метров с набором высоты 25 м.  

Для зрителей организуют соревнования по диск-гольфу, перетягиванию каната и старинной французской игре петанк. Завершится праздник спорта музыкальным концертом, где выступят группа «Маша и медведи» и диджей Александр Нуждин. 

Стоимость участия:

  • пакет Sprint (забег на горнолыжный спуск 250 м) – 750 рублей;
  • пакет Supermix (забег на спуск и на трамплин 100 м) – 950 рублей;
  • пакет «Зритель» (входит проезд по канатной дороге и участие в развлекательной программе) – 500 рублей. 

Средства, собранные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «Жизнь в Движении» для помощи детям с ограниченными возможностями. 

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о месте проведения и трассах можно на сайте забега.

 

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