В Москве состоится благотворительный Вертикальный забег от World Class. Он пройдет 27 августа на территории комплекса «Воробьевы горы»

Сеть фитнес-клубов World Class в честь своего 30-летия проведет благотворительный Вертикальный забег.

Он пройдет 27 августа на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы». Трассами забега станут склон длиной 250 м с набором высоты 40 м и трамплин длиной 100 метров с набором высоты 25 м.

Для зрителей организуют соревнования по диск-гольфу, перетягиванию каната и старинной французской игре петанк. Завершится праздник спорта музыкальным концертом, где выступят группа «Маша и медведи» и диджей Александр Нуждин.

Стоимость участия:

пакет Sprint (забег на горнолыжный спуск 250 м) – 750 рублей;

(забег на горнолыжный спуск 250 м) – 750 рублей; пакет Supermix (забег на спуск и на трамплин 100 м) – 950 рублей;

(забег на спуск и на трамплин 100 м) – 950 рублей; пакет «Зритель» (входит проезд по канатной дороге и участие в развлекательной программе) – 500 рублей.

Средства, собранные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «Жизнь в Движении» для помощи детям с ограниченными возможностями.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о месте проведения и трассах можно на сайте забега.