Новый «БОКСЗАБЕГ» пройдет 12 августа в Серпухове. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы «БОКСЗАБЕГа» анонсировали новую дату проведения мероприятия. Оно пройдет 12 августа в Серпухове. 

Кроме забегов на 5 и 10 км участников будут ждать и другие спортивные конкурсы для мужчин и женщин, которые не удалось провести 29 июля из-за непогоды. Среди них: подтягивание, отжимания лежа, планка, рывок гири, боксерская груша, отжимания на брусьях, пляжный волейбол и футбол. 

На мероприятие выделен призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Выигрыш будет распределяться среди победителей забегов и спортивных конкурсов. 

 

 

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