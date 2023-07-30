Новый «БОКСЗАБЕГ» пройдет 12 августа в Серпухове. Призовой фонд составит 10 миллионов рублей

Организаторы «БОКСЗАБЕГа» анонсировали новую дату проведения мероприятия. Оно пройдет 12 августа в Серпухове.

Кроме забегов на 5 и 10 км участников будут ждать и другие спортивные конкурсы для мужчин и женщин, которые не удалось провести 29 июля из-за непогоды. Среди них: подтягивание, отжимания лежа, планка, рывок гири, боксерская груша, отжимания на брусьях, пляжный волейбол и футбол.

На мероприятие выделен призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Выигрыш будет распределяться среди победителей забегов и спортивных конкурсов.