Москомспорт и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» в «Лужниках». Он заработает 1 августа, заниматься можно будет бесплатно

В рамках Московского урбанистического форума Москомспорт (Департамент физической культуры и спорта) и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» в «Лужниках». Он будет работать с 1 августа по 10 сентября на территории Южного спортивного центра.

Беговой центр будет оснащен камерами хранения, беговыми дорожками, зонами растяжки и общей физической подготовки. В комплексе будут проводить мастер-классы от партнеров и открытые тренировки. Первая пройдет в день открытия, 1 августа в 13:00. Ее проведет восьмикратная чемпионка мира по легкой атлетике Наталья Назарова. Записаться можно по ссылке.

В центре можно будет заниматься как с клубом, так и индивидуально. Все занятия бесплатные, нужна только предварительная регистрация по ссылке. Расписание будет обновляться.

Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Бегового сообщества.