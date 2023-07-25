Москомспорт и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» в «Лужниках». Он заработает 1 августа, заниматься можно будет бесплатно

Теги Бег Наталья Назарова любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

В рамках Московского урбанистического форума Москомспорт (Департамент физической культуры и спорта) и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» в «Лужниках». Он будет работать с 1 августа по 10 сентября на территории Южного спортивного центра.

Беговой центр будет оснащен камерами хранения, беговыми дорожками, зонами растяжки и общей физической подготовки. В комплексе будут проводить мастер-классы от партнеров и открытые тренировки. Первая пройдет в день открытия, 1 августа в 13:00. Ее проведет восьмикратная чемпионка мира по легкой атлетике Наталья Назарова. Записаться можно по ссылке.

В центре можно будет заниматься как с клубом, так и индивидуально. Все занятия бесплатные, нужна только предварительная регистрация по ссылке. Расписание будет обновляться.

Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Бегового сообщества

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий