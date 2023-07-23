Результаты забега «Суворов Трейл» 2023
В воскресенье 23 июля в Усть-Лабинске (город в Краснодарском крае) состоялись соревнования по трейлраниннгу от организаторов «Высшая Лига».
Для забегов были доступны дистанция на 10 км по живописной утоптанной дороге вдоль озера, среди деревьев и ручьев и старт на 1794 м для всех желающих, даже без спортивной подготовки.
Стартовый городок располагался на новой набережной у озера Копытце.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Евгений Дога – 39:55
2. Виктор Пустовойтенко – 40:00
3. Дмитрий Кияшко – 40:20
10 км, женщины
1. Светлана Босикова – 44:49
2. Алина Песчанская – 47:41
3. Анна Гарбар – 50:42
1794 м, мужчины
1. Артем Рекубрацкий – 7:06
2. Олег Румянцев – 7:15
3. Руслан Геворкян – 7:37
1794 м, женщины
1. Наталия Фурса – 8:36
2. Диана Егоян – 8:51
3. Дарья Коршенко – 8:58
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Посмотреть на фотографии с забега и следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале «Высшей лиги».
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