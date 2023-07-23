Результаты забега «Суворов Трейл» 2023

В воскресенье 23 июля в Усть-Лабинске (город в Краснодарском крае) состоялись соревнования по трейлраниннгу от организаторов «Высшая Лига».

Для забегов были доступны дистанция на 10 км по живописной утоптанной дороге вдоль озера, среди деревьев и ручьев и старт на 1794 м для всех желающих, даже без спортивной подготовки.

Стартовый городок располагался на новой набережной у озера Копытце.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Евгений Дога – 39:55

2. Виктор Пустовойтенко – 40:00

3. Дмитрий Кияшко – 40:20

10 км, женщины

1. Светлана Босикова – 44:49

2. Алина Песчанская – 47:41

3. Анна Гарбар – 50:42

1794 м, мужчины

1. Артем Рекубрацкий – 7:06

2. Олег Румянцев – 7:15

3. Руслан Геворкян – 7:37

1794 м, женщины

1. Наталия Фурса – 8:36

2. Диана Егоян – 8:51

3. Дарья Коршенко – 8:58

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Посмотреть на фотографии с забега и следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале «Высшей лиги».