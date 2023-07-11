Открылась регистрация на новую гонку от WILD TRAIL. Она пройдет в республике Алтай 12-13 августа

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы трейловых фестивалей WILD TRAIL открыли регистрацию на новую секретную гонку. Она пройдет 12-13 августа в селе Манжерок в Горном Алтае. 

Для забегов доступны взрослые дистанции на 4 км, 15 км, 25 км, 40 км с суммарным набором высоты в 4000 метров, детский старт на 500 м и трейл для подростков на 1,5-2 км.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о маршрутах можно на сайте WILD TRAIL. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий