Открылась регистрация на новую гонку от WILD TRAIL. Она пройдет в республике Алтай 12-13 августа

Организаторы трейловых фестивалей WILD TRAIL открыли регистрацию на новую секретную гонку. Она пройдет 12-13 августа в селе Манжерок в Горном Алтае.

Для забегов доступны взрослые дистанции на 4 км, 15 км, 25 км, 40 км с суммарным набором высоты в 4000 метров, детский старт на 500 м и трейл для подростков на 1,5-2 км.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о маршрутах можно на сайте WILD TRAIL. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.