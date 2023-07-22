Результаты трейлового забега Golden Ring Ultra Trail 2023
21-23 июля в Суздале прошел один из крупнейших ультратрейлов Golden Ring Ultra-Trail.
Для участия были доступны дистанции для любого уровня подготовки: ночной старт HARD NIGHT на 10 км, новая дистанция Suvorov Extreme 30 км, забеги на 5 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км, сложная трасса на 80 км и ультрамарафон на 100 км. Маленькие атлеты могли пробежать трейлы на 1 и 3 км.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Алексей Абрамов – 24:54
2. Алексей Быстров – 25:04
3. Влад Филиппов – 25:30
5 км, женщины
1. Людмила Сапроненкова – 28:15
2. Снежана Юрова – 28:34
3. Евгения Леонова – 31:29
10 км, мужчины
1. Сергей Конякин – 41:22
2. Павел Соколов – 43:02
3. Андрей Кобзев – 43:24
10 км, женщины
1. Галина Полищук – 46:42
2. Алена Краснушкина – 47:24
3. Ксения Комиссарова – 49:18
HARD NIGHT 10 км, мужчины
1. Петр Огородников – 41:31
2. Александр Абрамов – 41:47
3. Велимир Назарычев – 42:01
HARD NIGHT 10 км, женщины
1. Ксения Логинова – 45:53
2. Надежда Евсеева – 52:32
3. Юлия Бутырская – 53:36
20 км, мужчины
1. Григорий Сабиров – 1:21:48
2. Егвений Шацкий – 1:22:08
3. Юрий Симонов – 1:25:12
20 км, женщины
1. Надежда Орлова – 1:34:37
2. Валентина Ермолаева – 1:36:17
3. Марина Зайцева – 1:37:33
Suvorov Extreme 30 км, мужчины
1. Алексей Лукашин – 2:51:52
2. Влад Филипов – 2:56:52
3. Иван Вахотин – 2:57:11
Suvorov Extreme 30 км, женщины
1. Любовь Лобзенко – 3:12:36
2. Валерия Семёнова – 3:19:36
3. Анастасия Луковникова – 3:22:41
30 км, мужчины
1. Андрей Сафронов – 2:26:30
2. Артем Цибак – 2:27:51
3. Александр Именин – 2:34:56
30 км, женщины
1. Юлия Конякина – 2:44:12
2. Александра Войтова – 2:55:43
3. Наталья Сицинская – 3:04:12
50 км, мужчины
1. Антон Головин – 4:12:52
2. Алексей Бабушкин – 4:14:02
3. Дмитрий Шунин – 4:21:16
50 км, женщины
1. Александра Бородинова – 4:32:43
2. Наталья Студенникова – 4:42:16
3. Наталья Мастеренко – 4:43:34
80 км, мужчины
1. Артем Надыров – 7:14:59
2. Егор Ручников – 7:16:04
3. Денис Володин – 7:21:41
80 км, женщины
1. Юлия Рыжанкова – 7:34:08
2. Мария Ручникова – 8:16:23
3. Наталья Аввакумова – 8:52:30
100 км, мужчины
1. Алексей Толстенко – 8:50:18
2. Константин Иванов – 9:02:13
3. Алексей Береснев – 9:22:25
100 км, женщины
1. Антонина Юшина – 9:39:19
2. Александра Морозова – 10:45:15
3. Изабелла Борисова – 11:11:07
Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS. Посмотреть видео и фото с забегов можно в Telegram-канале организаторов.
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