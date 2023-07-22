Результаты трейлового забега Golden Ring Ultra Trail 2023

21-23 июля в Суздале прошел один из крупнейших ультратрейлов Golden Ring Ultra-Trail.

Для участия были доступны дистанции для любого уровня подготовки: ночной старт HARD NIGHT на 10 км, новая дистанция Suvorov Extreme 30 км, забеги на 5 км, 10 км, 20 км, 30 км, 50 км, сложная трасса на 80 км и ультрамарафон на 100 км. Маленькие атлеты могли пробежать трейлы на 1 и 3 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Абрамов – 24:54

2. Алексей Быстров – 25:04

3. Влад Филиппов – 25:30

5 км, женщины

1. Людмила Сапроненкова – 28:15

2. Снежана Юрова – 28:34

3. Евгения Леонова – 31:29

10 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 41:22

2. Павел Соколов – 43:02

3. Андрей Кобзев – 43:24

10 км, женщины

1. Галина Полищук – 46:42

2. Алена Краснушкина – 47:24

3. Ксения Комиссарова – 49:18

HARD NIGHT 10 км, мужчины

1. Петр Огородников – 41:31

2. Александр Абрамов – 41:47

3. Велимир Назарычев – 42:01

HARD NIGHT 10 км, женщины

1. Ксения Логинова – 45:53

2. Надежда Евсеева – 52:32

3. Юлия Бутырская – 53:36

20 км, мужчины

1. Григорий Сабиров – 1:21:48

2. Егвений Шацкий – 1:22:08

3. Юрий Симонов – 1:25:12

20 км, женщины

1. Надежда Орлова – 1:34:37

2. Валентина Ермолаева – 1:36:17

3. Марина Зайцева – 1:37:33

Suvorov Extreme 30 км, мужчины

1. Алексей Лукашин – 2:51:52

2. Влад Филипов – 2:56:52

3. Иван Вахотин – 2:57:11

Suvorov Extreme 30 км, женщины

1. Любовь Лобзенко – 3:12:36

2. Валерия Семёнова – 3:19:36

3. Анастасия Луковникова – 3:22:41

30 км, мужчины

1. Андрей Сафронов – 2:26:30

2. Артем Цибак – 2:27:51

3. Александр Именин – 2:34:56

30 км, женщины

1. Юлия Конякина – 2:44:12

2. Александра Войтова – 2:55:43

3. Наталья Сицинская – 3:04:12

50 км, мужчины

1. Антон Головин – 4:12:52

2. Алексей Бабушкин – 4:14:02

3. Дмитрий Шунин – 4:21:16

50 км, женщины

1. Александра Бородинова – 4:32:43

2. Наталья Студенникова – 4:42:16

3. Наталья Мастеренко – 4:43:34

80 км, мужчины

1. Артем Надыров – 7:14:59

2. Егор Ручников – 7:16:04

3. Денис Володин – 7:21:41

80 км, женщины

1. Юлия Рыжанкова – 7:34:08

2. Мария Ручникова – 8:16:23

3. Наталья Аввакумова – 8:52:30

100 км, мужчины

1. Алексей Толстенко – 8:50:18

2. Константин Иванов – 9:02:13

3. Алексей Береснев – 9:22:25

100 км, женщины

1. Антонина Юшина – 9:39:19

2. Александра Морозова – 10:45:15

3. Изабелла Борисова – 11:11:07

Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте ATHLINKS. Посмотреть видео и фото с забегов можно в Telegram-канале организаторов.