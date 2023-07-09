Результаты соревнований по экидену Санкт-Петербург 2023

В воскресенье 9 июля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену. Экиден – это беговая эстафета по шоссе. Командам из 6 человек предстояло пробежать марафонскую дистанцию в шесть этапов: 5 км – 10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км. Организаторами эстафеты выступило беговое сообщество PushkinRun.

Старт и финиш забега был дан на Исаакиевской площади. Трасса была проложена пятикилометровым кольцом по набережным, проспектам и улицам центра Санкт-Петербурга, мимо известных архитектурных и исторических памятников.

Результаты победителей:

Женские команды

1. Команда «Соколицы» (Ольга Воробьева, Екатерина Скрипникова, Марина Беленова, Ирина Лапицкая, Вера Стаценко, Наталья Соколова) –2:37:28

2. Команда «Сеньориты» (Валентина Жданова, Елена Никитина, Марина Козлова, Екатерина Федорова, Надежда Микина, Анна Напалкова) – 3:10:00

3. Команда ZaБег Petrushenko Team (Анна Евсикова, Александра Шляхтер, Наталья Летова, Дарья Федосеенко, Вера Харламова, Александра Лыжина) – 3:15:39

Мужские команды

1. Команда PushkinRun (Евгений Тетера, Владислав Чужинов, Павел Михайлов, Владимир Лешонков, Александр Куверин, Егор Лимонов) – 2:13:30

2. Команда Pavlenin Crew-1 (Борис Захаров, Александр Павленин, Иван Березин, Дмитрий Чехин, Алексей Харитонов, Михаил Игушкин) – 2:18:33

3. Команда Dлительный (Вячеслав Мартыновский, Даниил Кашин, Даниил Ботыгин, Игорь Попов, Кирилл Комаров, Вячеслав Котов) – 2:21:30

Смешанные команды

1. Команда «Парламент СПб» (Любовь Дубровская, Артур Бурцев, Анна Петрова, Николай Ляликов, Кирилл Дубровский, Артем Кичапин) – 2:16:01

2. Команда «ЦСКА» (Александр Губич, Сергей Алпатов, Елена Седова, Алексей Крылов, Луиза Дмитриева, Илья Пунич) – 2:17:38

3. Команда «ФТР Спб – Ингосстрах» (Марк Давыденко, Олег Кузихин, Алевтина Стеценко, Денис Селивестров, Вероника Харисова, Павел Сорокин) – 2:20:21

Результаты всех команд можно посмотреть на сайте RussiaRunning.