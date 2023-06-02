В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по экидену. PushkinRun проведут их 9 июля, регистрация уже открыта

Беговое сообщество PushkinRun проведут соревнования по экидену в Санкт-Петербурге. Забеги пройдут 9 июля.

Экиден – это беговая эстафета по шоссе. Командам из 6 человек предстоит пробежать марафонскую дистанцию в шесть этапов: 5 км –10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км.

Старт и финиш будет дан на Исаакиевской площади. Трасса проложена пятикилометровым кольцом по набережным, проспектам и улицам центра Санкт-Петербурга, мимо известных архитектурных и исторических памятников.

Амбассадором и рэйс-директором соревнований выступит двукратный Чемпион России по марафону Юрий Чечун.

Регистрация открыта на сайте RussiaRunning. Узнать подробную информацию о забегах можно на сайте организаторов. Следить за их обновлениями можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте.