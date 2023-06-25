Результаты V Международного марафона «Алые Паруса» 2023
В воскресенье 25 июня в Санкт-Петербурге состоялся V Международный марафон «Алые Паруса» от команды организаторов GRIFON RUN. Старт был посвящен 100-летию повести Александра Грина.
Для забега были доступны дистанции на 1 км, 5,3 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км. Некоторые дистанции можно было пройти в формате северной ходьбы, каникросса, парного забега и эстафеты.
Трассы забегов прошли по по берегу Финского залива, через Яхтенный мост, соединяющий два парка: 300-летия Санкт-Петербурга и Приморский парк Победы.
Результаты победителей:
5,3 км, мужчины
1. Петр Романенко – 19:19
2. Сергей Митин – 20:14
3. Евгений Абнизов – 20:19
5,3 км, женщины
1. Ольга Новикова – 25:18
2. Элина Голан – 26:46
3. Ольга Ромашко – 27:17
10,5 км, мужчины
1. Григорий Харитонов – 37:33
2. Георг Шандрыгин – 41:10
3. Андрей Галезник – 42:54
10,5 км, женщины
1. Ольга Ровенская – 46:17
2. Олеся Меньшикова – 46:41
3. Анастасия Мартынова – 49:26
21,1 км, мужчины
1. Иван Гришин – 1:26:27
2. Алексей Пикалов – 1:29:07
3. Данил Купчинов – 1:29:35
21,1 км, женщины
1. Елена Пикалова – 1:39:13
2. Изабелла Фишман – 1:42:22
3. Вероника Хохлова – 1:45:59
42,2 км, мужчины
1. Александр Липовский – 3:45:53
2. Андрей Виноградский – 3:55:04
3. Леонид Бурыкин – 4:01:02
42,2 км, женщины
1. Ольга Ворошилова – 3:28:02
2. Ольга Воробьева – 4:10:06
63,3 км, мужчины
1. Григорий Матвеев – 5:43:18
2. Александр Орлов – 5:48:28
3. Илья Фомичев – 6:14:13
63,3 км, женщины
1. Анна Сидорова – 5:39:52
2. Наталья Мазурова – 6:58:05
3. Ирина Алакайа – 8:19:05
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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