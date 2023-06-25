Результаты V Международного марафона «Алые Паруса» 2023

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В воскресенье 25 июня в Санкт-Петербурге состоялся V Международный марафон «Алые Паруса» от команды организаторов GRIFON RUN. Старт был посвящен 100-летию повести Александра Грина. 

Для забега были доступны дистанции на 1 км, 5,3 км, 10,5 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км. Некоторые дистанции можно было пройти в формате северной ходьбы, каникросса, парного забега и эстафеты. 

Трассы забегов прошли по по берегу Финского залива, через Яхтенный мост, соединяющий два парка: 300-летия Санкт-Петербурга и Приморский парк Победы.

Результаты победителей: 

5,3 км, мужчины

1. Петр Романенко – 19:19

2. Сергей Митин – 20:14

3. Евгений Абнизов – 20:19

5,3 км, женщины

1. Ольга Новикова – 25:18

2. Элина Голан – 26:46

3. Ольга Ромашко – 27:17

10,5 км, мужчины

1. Григорий Харитонов – 37:33

2. Георг Шандрыгин – 41:10

3. Андрей Галезник – 42:54

10,5 км, женщины

1. Ольга Ровенская – 46:17

2. Олеся Меньшикова – 46:41

3. Анастасия Мартынова – 49:26

21,1 км, мужчины

1. Иван Гришин – 1:26:27

2. Алексей Пикалов – 1:29:07

3. Данил Купчинов – 1:29:35

21,1 км, женщины

1. Елена Пикалова – 1:39:13

2. Изабелла Фишман – 1:42:22

3. Вероника Хохлова – 1:45:59

42,2 км, мужчины

1. Александр Липовский – 3:45:53

2. Андрей Виноградский – 3:55:04

3. Леонид Бурыкин – 4:01:02

42,2 км, женщины

1. Ольга Ворошилова – 3:28:02

2. Ольга Воробьева – 4:10:06

63,3 км, мужчины

1. Григорий Матвеев – 5:43:18

2. Александр Орлов – 5:48:28

3. Илья Фомичев – 6:14:13

63,3 км, женщины

1. Анна Сидорова – 5:39:52

2. Наталья Мазурова – 6:58:05

3. Ирина Алакайа – 8:19:05

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

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