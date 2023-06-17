Результаты соревнований IRONSTAR SAMARA 2023

16-17 июня в Самаре прошел фестиваль спорта IRONSTAR SAMARA 2023.

В пятницу 16 июня прошли женский забег IRONLADY на 5 км и детские старты STARKIDS на 500 и 1000 м. а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

В субботу 17 июня состоялись соревнования по плаванию SWIMSTAR MILE на открытой воде на 1 морскую милю (1,852 км) и соревнования по триатлону на полужелезной дистанции IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Обе дистанции можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в формате эстафетной гонки.

Плавательный этап стартовал с корабля, участники плыли по течению. Велоэтап прошел по центральным улицам Самары, мимо главных символов и достопримечательностей. Беговой этап пролегал вдоль набережной Волги.

Результаты победителей (gun time):

IRONLADY

1. Анна Дворянская –16:44

2. Наталья Пендюхова –16:52

3. Анна Лазарева –17:36

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Иван Аксенов – 17:27

2. Денис Шутов – 20:17

3. Антон Логинов – 20:11

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Мария Бендер – 21:49

2. Александра Федорова – 22:45

3. Надежда Малова – 22:44

Триатлон полужелезная, мужчины

1. Константин Ахидов – 3:56:11

2. Сергей Пичугин – 3:57:37

3. Павел Горик – 4:00:52

Триатлон полужелезная, женщины

1. Диана Трубкович – 4:29:06

2. Анна Хрящева – 4:38:07

3. Алена Зотеева – 4:45:26

Триатлон OLYMPIC, мужчины

1. Николай Ярошенко – 1:52:21

2. Иван Горланов – 1:54:13

3. Сергей Козлов – 1:54:53

Триатлон OLYMPIC, женщины

1. Владлена Соловьева – 2:11:58

2. Анна Бойкова – 2:18:01

3. Мария Малышева – 2:18:55

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля появятся позже на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.