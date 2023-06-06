Команда Come on SWIMRUN проведет открытые тренировки по свимрану. Они пройдут 12 и 18 июня в Ленинградской области
Команда организаторов соревнований по свимрану Come on SWIMRUN проведет открытые тренировки в Ленинградской области.
Они пройдут 12 июня в поселке Комарово на озере Щучье и 18 июня в поселке Моторное на озере Воробьево (центр соревнований HARD TRAIL FEST 2023).
Тренировки подойдут как для опытных участников стартов, так и для новичков. Записаться можно по ссылке, участие бесплатное.
Узнать подробную информацию и следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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