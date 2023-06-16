Ильнур Закарин примет участие в Ironman в Андорре. Соревнования пройдут 2 июля

Теги плавание велошоссе Бег Ironman Ильнур Закарин любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

Велогонщик Ильнур Закарин впервые примет участие в гонке Ironman на полужелезной дистанции (заплыв на 1,9 км, велозаезд на 90 км и бег на 21,1 км). Соревнования пройдут 2 июля в Андорре.

Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram*. «Долго перенося свой дебют в этом виде спорта, я решился стартовать», – пишет Ильнур. 

Закарин – шоссейный велогонщик, двукратный чемпион России в индивидуальной гонке на время. До завершения спортивной карьеры в 2022 году выступал за велокоманду «Газпром-РусВело». 

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России

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