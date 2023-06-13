16-17 июня в Самаре пройдет фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Samara 2023. Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также гонки на «полужелезной» (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 бег) и олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) дистанциях. Также в рамках фестиваля пройдёт Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.

В первый день фестиваля пройдет женский забег на 5 км Ironlady, маршрут проложен по самой протяженной набережной вдоль Волги. В этот же день пройдут детские забеги Starkids для детей от 0 до 12 лет на дистанциях 500 и 1000 метров. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы в беге и получить свою первую настоящую медаль.

На следующий день фестиваля состоятся соревнования по триатлону на дистанциях 113 и Olympic, а также заплыв на открытой воде Swimstar One Mile, где участников ждет старт с баржи и самое быстрое плавание в сезоне по течению Волги.

Велоэтап триатлонных гонок пройдет по центральным улицам Самары, мимо ее главных символов и достопримечательностей. Участникам откроются виды на старейший пивоваренный завод, Речной порт, Площадь славы и знаменитую стелу Ладью и другие знаковые места города. Беговой этап проложен по живописной набережной реки Волги.

“Самара – прекрасная локация для тех, кто хочет улучшить свои результаты в соревнованиях, а также активно провести выходные. Участники особенно любят этот город за уникальную возможность стартовать с корабля, как это происходит на зарубежных соревнованиях на Босфоре. В Самаре много интересного, город развивается: достопримечательности гастрономия, архитектура формируют культурный код города, который мы хотим показать как можно большему количеству наших участников“ – прокомментировал Владимир Шейкин, генеральный директор Ironstar.

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