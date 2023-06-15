На YouTube-канале Saint-Tri состоится премьера документального фильма о триатлоне. Он расскажет о пути трех разных спортсменов

На YouTube-канале Saint-Tri выйдет документальный фильм Егора Астахова «Триатлон – путь к себе». Он расскажет истории трех героев, которые нашли себя и преуспели в этом виде спорта, не отказавшись от бизнеса или семьи.

Героями стали: спортсмен-любитель, участник международных соревнований на ультрадистанциях Михаил Ковальчук и сильнейшие триатлеты России – Георгий Кауров, воспитывающий новое поколение спортсменов, и Анастасия Абросимова – мама двухлетнего сына.

Фильм покажет, каким разным может быть триатлон и как его совмещать с бытом, воспитанием детей, предпринимательством и не потерять мотивацию.

Режиссер Егор Астахов в прошлом – профессиональный триатлет, который в процессе съемок смог вернуть тренировки в свою жизнь. «Если у кого-то после просмотра будет такой же эффект – миссия выполнена», – делится Егор.

Премьера состоится на YouTube-канале Saint-Tri 21 июня в 19:00.