Результаты забега «Скальный RLTrail» 2023

В субботу 17 июня в Каменногорске (Ленинградская область) состоялся трейловый забег «Скальный трейл» команды организаторов забегов в лесу RLTrail.

Для участия были доступны четыре взрослые дистанции на 5 км, 10 км, 20 км и 30 км и три детские на 500 м, 1 км и 2 км.

Трасса забегов проходила по каменистому грунту и крутым склонам.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Евгений Артемов – 22:17

2. Владимир Елизаров – 22:27

3. Никита Рыбаков – 22:28

5 км, женщины

1. Анна Державина – 24:35

2. Екатерина Дойникова – 25:05

3. Алена Никольская – 26:11

10 км, мужчины

1. Станислав Ледников – 57:16

2. Никита Рысак – 59:57

3. Филипп Бразговский – 59:58

10 км, женщины

1. Ольга Анненкова – 1:03:41

2. Ольга Смирнова – 1:07:19

3. Анастасия Олейник – 1:09:22

20 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 1:43:17

2. Евгений Кандауров – 2:02:27

3. Евгений Пшеницын – 2:03:47

20 км, женщины

1. Мария Новикова – 2:03:40

2. Анастасия Разинкина – 2:14:55

3. Юлия Волкова – 2:21:32

30 км, мужчины

1. Максим Воронков – 2:56:18

2. Сергей Дроздов – 3:02:47

3. Илья Шитов – 3:07:03

30 км, женщины

1. Наталья Нещерет – 3:29:24

2. Эльвира Батдалова – 3:52:20

3. Анна Власенко – 4:08:11

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-Time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов и на сайте Sport-images.