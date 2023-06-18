Результаты забега «Скальный RLTrail» 2023
В субботу 17 июня в Каменногорске (Ленинградская область) состоялся трейловый забег «Скальный трейл» команды организаторов забегов в лесу RLTrail.
Для участия были доступны четыре взрослые дистанции на 5 км, 10 км, 20 км и 30 км и три детские на 500 м, 1 км и 2 км.
Трасса забегов проходила по каменистому грунту и крутым склонам.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Евгений Артемов – 22:17
2. Владимир Елизаров – 22:27
3. Никита Рыбаков – 22:28
5 км, женщины
1. Анна Державина – 24:35
2. Екатерина Дойникова – 25:05
3. Алена Никольская – 26:11
10 км, мужчины
1. Станислав Ледников – 57:16
2. Никита Рысак – 59:57
3. Филипп Бразговский – 59:58
10 км, женщины
1. Ольга Анненкова – 1:03:41
2. Ольга Смирнова – 1:07:19
3. Анастасия Олейник – 1:09:22
20 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 1:43:17
2. Евгений Кандауров – 2:02:27
3. Евгений Пшеницын – 2:03:47
20 км, женщины
1. Мария Новикова – 2:03:40
2. Анастасия Разинкина – 2:14:55
3. Юлия Волкова – 2:21:32
30 км, мужчины
1. Максим Воронков – 2:56:18
2. Сергей Дроздов – 3:02:47
3. Илья Шитов – 3:07:03
30 км, женщины
1. Наталья Нещерет – 3:29:24
2. Эльвира Батдалова – 3:52:20
3. Анна Власенко – 4:08:11
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-Time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов и на сайте Sport-images.
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