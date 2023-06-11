Александра Морозова заняла 6 место в ультрамарафоне Comrades. В мужском зачете 8 место у Алексея Береснева

Теги Бег любительский спорт Марафон Ультрамарафон Забег Календарь стартов Александра Морозова Здоровье

В это воскресенье, 11 июня, в Южной Африке состоялся старейший ультрамарафон в мире Comrades Marathon. Атлеты бежали 90 км по трассе «вниз» из Питермарицбурга в Дурбан.

Александра Морозова заняла шестое место в женском зачете с результатом 6:14:33. Для нее это пятый Comrades, в прошлом году спортсменка его выиграла. В этом сезоне первое место среди женщин у Герды Cтейн из ЮАР. Она побила рекорд трассы, пробежав 90 км за 5:44:54.

Восьмое место в мужском зачете с результатом 5:24:41 занял Алексей Береснев. Первое – у южноафриканского бегуна Тете Дижана, его результат – 5:14:01. 

 

 

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