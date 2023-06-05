Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2023

4 июня в десятках городах России состоялся ежегодный полумарафон «Забег.РФ» – пробег с синхронным стартом. Участники стартовали на дистанциях 1, 5, 10, 21,1 км, в том числе и в онлайн формате.

Победители в Санкт-Петербурге:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Агапов – 31:42

2. Денис Карташов – 33:26

3. Александр Кротович – 33:43

10 км, женщины

1. Евгения Тауберт – 36:42

2. Елена Самарина – 37:16

3. Екатерина Константинова – 37:47

21,1 км, мужчины

1. Дмитриц Лукин – 1:10:44

2. Дмитрий Черноокий – 1:11:52

3. Владимир Петров – 1:13:28

21,1 км, женщины

1. Оксана Шубина – 1:25:01

2. Елизавета Абрамова – 1:26:51

3. Мария Койнова – 1:28:11

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning.

Победители в Москве:

10 км, мужчины

1. Сергей Петров – 30:45

2. Амилов Амилов – 30:50

3. Павел Куприянов – 31:45

10 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 36:26

2. Светлана Уварова – 37:07

3. Кристина Попсуева – 38:20

21,1 км, мужчины

1. Александр Доморников – 1:08:31

2. Илья Пунич – 1:10:05

3. Алексей Быстров – 1:10:17

21,1 км, женщины

1. Оксана Акименкова – 1:19:02

2. Анастасия Полянская – 1:23:51

3. Елена Толстых – 1:23:56

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке.

На дистанции 21,1 км в Казани победителями стали Дмитрий Николаев (1:44:44) и Светлана Лазарева (1:38:01), в Нижнем Новгороде – Иван Бирюзов (1:12:55) и Татьяна Иванова (1:31:58), в Екатеринбурге – Александр Антонов (1:09:28) и Александра Морозова (1:22:50), в Ростове-на-Дону – Вячеслав Шаламов (1:08:49) и Алла Сапрыка (1:32:11).

Результаты забегов в других городах: Великий Новгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гатчина, Зарайск, Иркутск, Калининград, Кемерово, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Мурманск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск, Ялта, Ярославль.