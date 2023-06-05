Результаты полумарафона «Забег.РФ» 2023

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4 июня в десятках городах России состоялся ежегодный полумарафон «Забег.РФ» – пробег с синхронным стартом. Участники стартовали на дистанциях 1, 5, 10, 21,1 км, в том числе и в онлайн формате.

Победители в Санкт-Петербурге:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Агапов – 31:42

2. Денис Карташов – 33:26

3. Александр Кротович – 33:43

10 км, женщины

1. Евгения Тауберт – 36:42

2. Елена Самарина – 37:16

3. Екатерина Константинова – 37:47

21,1 км, мужчины

1. Дмитриц Лукин – 1:10:44

2. Дмитрий Черноокий – 1:11:52

3. Владимир Петров – 1:13:28

21,1 км, женщины

1. Оксана Шубина – 1:25:01

2. Елизавета Абрамова – 1:26:51

3. Мария Койнова – 1:28:11

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning.

Победители в Москве:

10 км, мужчины

1. Сергей Петров – 30:45

2. Амилов Амилов – 30:50

3. Павел Куприянов – 31:45

10 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 36:26

2. Светлана Уварова – 37:07

3. Кристина Попсуева – 38:20

21,1 км, мужчины

1. Александр Доморников – 1:08:31

2. Илья Пунич – 1:10:05

3. Алексей Быстров – 1:10:17

21,1 км, женщины

1. Оксана Акименкова – 1:19:02

2. Анастасия Полянская – 1:23:51

3. Елена Толстых – 1:23:56

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке

На дистанции 21,1 км  в Казани победителями стали Дмитрий Николаев (1:44:44) и Светлана Лазарева (1:38:01), в Нижнем Новгороде – Иван Бирюзов (1:12:55) и Татьяна Иванова (1:31:58), в Екатеринбурге – Александр Антонов (1:09:28) и Александра Морозова (1:22:50), в Ростове-на-Дону – Вячеслав Шаламов (1:08:49) и Алла Сапрыка (1:32:11). 

Результаты забегов в других городах: Великий Новгород, ВолгоградВологдаВоронежГатчинаЗарайскИркутскКалининградКемеровоКрасноярскКурскЛипецкМагаданМурманскНовосибирскОмскПермьПетрозаводскПсковРязаньСамараСаратовСмоленскСтавропольСургутТамбовТверьТомскТула, ТюменьУльяновск, УфаХабаровскЧелябинскЯкутскЯлтаЯрославль.

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