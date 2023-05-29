В рамках полумарафона «Забег.РФ» проведут заезд на роликах. Пробег на 10 км пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге

В программу «Забег.РФ» в Санкт-Петербурге включили пробег на роликах. Он пройдет 4 июня.

Дистанция заезда – 10 км, старт запланирован на 12:40. Трасса пройдет по центральным улицам города.

Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте Лиги Героев.

Узнать подробнее о других дистанциях «Забега.РФ» можно на сайте, узнать расписание забегов – на странице ВКонтакте.

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