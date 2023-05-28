Результаты ультратрейла Forest Trail Race Alol Ultra 2023
В субботу 27 мая в Пустошкинском районе Псковской области прошел ультратрейл Forest Trail Race Alol Ultra от команды EDGE ULTRA.
Для забегов были доступны дистанции на 3 км, 5 км, 10 км, ночной забег на 20 км, лесной марафон на 42 км, ультрамарафон на 80 км и детский забег на 1 км. Маршруты забегов прошли по живописным местам лесного массива вокруг базы отдыха «Алоль». Трасса дистанций на 42 и 80 км содержала лесные участки, проселочные дороги, лесные тропы, заболоченные участки и броды.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Антон Морозов – 22:34
2. Константин Лобанов – 22:57
3. Эдуард Мирошниченко – 23:08
5 км, женщины
1. Ольга Пархимович – 24:54
2. Юлия Владимирова – 25:42
3. Анна Волнейко – 26:14
10 км, мужчины
1. Сергей Васильев – 44:21
2. Вячеслав Мулев – 46:19
3. Даниил Громов – 48:14
10 км, женщины
1. Елена Пикалова – 52:47
2. Елена Никифорова – 53:36
3. Екатерина Муленко – 54:58
20 км, мужчины
1. Владимир Ковальович – 1:52:11
2. Олег Богданов – 2:03:23
3. Алексей Минаков – 2:06:15
20 км, женщины
1. Анна Сгибнева – 2:04:16
2. Людмила Бадретдинова – 2:04:55
3. Елизавета Дедова – 2:05:05
42 км, мужчины
1. Иван Зернов – 3:55:38
2. Дмитрий Баранов – 3:57:33
3. Дмитрий Петров – 4:42:53
42 км, женщины
1. Анна Суворова – 6:00:48
80 км, мужчины
1. Александр Ермолин – 7:16:16
2. Илья Межуев – 8:18:49
3. Евгений Макаров – 8:56:47
80 км, женщины
1. Юлия Карлина – 9:54:16
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.
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