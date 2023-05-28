Результаты ультратрейла Forest Trail Race Alol Ultra 2023

В субботу 27 мая в Пустошкинском районе Псковской области прошел ультратрейл Forest Trail Race Alol Ultra от команды EDGE ULTRA.

Для забегов были доступны дистанции на 3 км, 5 км, 10 км, ночной забег на 20 км, лесной марафон на 42 км, ультрамарафон на 80 км и детский забег на 1 км. Маршруты забегов прошли по живописным местам лесного массива вокруг базы отдыха «Алоль». Трасса дистанций на 42 и 80 км содержала лесные участки, проселочные дороги, лесные тропы, заболоченные участки и броды.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Антон Морозов – 22:34

2. Константин Лобанов – 22:57

3. Эдуард Мирошниченко – 23:08

5 км, женщины

1. Ольга Пархимович – 24:54

2. Юлия Владимирова – 25:42

3. Анна Волнейко – 26:14

10 км, мужчины

1. Сергей Васильев – 44:21

2. Вячеслав Мулев – 46:19

3. Даниил Громов – 48:14

10 км, женщины

1. Елена Пикалова – 52:47

2. Елена Никифорова – 53:36

3. Екатерина Муленко – 54:58

20 км, мужчины

1. Владимир Ковальович – 1:52:11

2. Олег Богданов – 2:03:23

3. Алексей Минаков – 2:06:15

20 км, женщины

1. Анна Сгибнева – 2:04:16

2. Людмила Бадретдинова – 2:04:55

3. Елизавета Дедова – 2:05:05

42 км, мужчины

1. Иван Зернов – 3:55:38

2. Дмитрий Баранов – 3:57:33

3. Дмитрий Петров – 4:42:53

42 км, женщины

1. Анна Суворова – 6:00:48

80 км, мужчины

1. Александр Ермолин – 7:16:16

2. Илья Межуев – 8:18:49

3. Евгений Макаров – 8:56:47

80 км, женщины

1. Юлия Карлина – 9:54:16

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.