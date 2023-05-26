У двух дистанций марафона «Белые ночи» изменились маршруты. Старт будет дан с Петровской набережной

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У двух забегов марафона «Белые ночи» изменились маршруты. Об этом организаторы сообщили в Telegram-канале марафона.  

Теперь обе дистанции (42,2 км и 10 км) будут стартовать с Петровской набережной, недалеко от крейсера «Аврора». Участники забега на 10 км побегут в сторону Петропавловской крепости, а марафонцы – в сторону Телевизионной башни. Финиш останется на Дворцовой площади.

Маршруты забегов также пройдут по исторической части города, мимо самых известных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Дата и время старта остались без изменений. Забеги пройдут 11 июня, старт на 10 км запланирован на 21:00, на 42,2 км – на 22:00.  

 

Подробнее ознакомиться со схемой измененных маршрутов можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале марафона.

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