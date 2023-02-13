Открылась регистрация на ультрамарафон Mad Fox Ultra Infinity 2023. Он пройдет 16-17 декабря в Переславле-Залесском

Открылась регистрация на ультратрейл марафон Mad Fox Ultra Infinity от организаторов Running Heroes Russia.

Забег состоится в Переславле-Залесском (Ярославская область) 16-17 декабря 2023 года.

Для регистрации доступны пять дистанций: 10 км, 20 км, 40 км, 50 миль, Valhalla Race на 100 миль и детские старты.

Маршруты забегов пройдут по природной холмистой местности через льды и сугробы. Финишеры дистанций на 50 и 100 миль получат официальную оценку ITRA – международной ассоциации трейлраннинга.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте марафона.