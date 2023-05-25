Открылась регистрация на SwimRun Сочи от «Высшей лиги». Соревнования пройдут 8-9 июля

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8-9 июля в Сочи пройдут ночной забег и соревнования по акватлону SwimRun от команды «Высшая лига». 

В субботу 8 июля состоятся заплыв на открытой воде Poseidon на 1, 2 и 3,5 км, ночной забег на 5 км и детский забег на 1 милю (1,6 км). 

В воскресенье 9 июля пройдут соревнования SwimRun. Доступные дистанции:

  • SwimRun спринт – плавание 1 км + бег 5 км;
  • SwimRun – плавание 1 км + бег 5 км + плавание 1 км + бег 5 км.

Плавательный этап стартует с берега вблизи площади Южный мол и пляжа Маяк. Беговой этап пройдет по живописной трассе –участники будут бежать под пальмами с видом на Черное море.

Зарегистрироваться на SwimRun, ознакомиться с расписанием и узнать больше информации о дистанциях можно на сайте «Высшей лиги». Регистрация на забеги открыта на сайте RussiaRunning, на заплыв Poseidon – по ссылке.

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