Открылась регистрация на SwimRun Сочи от «Высшей лиги». Соревнования пройдут 8-9 июля

8-9 июля в Сочи пройдут ночной забег и соревнования по акватлону SwimRun от команды «Высшая лига».

В субботу 8 июля состоятся заплыв на открытой воде Poseidon на 1, 2 и 3,5 км, ночной забег на 5 км и детский забег на 1 милю (1,6 км).

В воскресенье 9 июля пройдут соревнования SwimRun. Доступные дистанции:

SwimRun спринт – плавание 1 км + бег 5 км;

SwimRun – плавание 1 км + бег 5 км + плавание 1 км + бег 5 км.

Плавательный этап стартует с берега вблизи площади Южный мол и пляжа Маяк. Беговой этап пройдет по живописной трассе –участники будут бежать под пальмами с видом на Черное море.

Зарегистрироваться на SwimRun, ознакомиться с расписанием и узнать больше информации о дистанциях можно на сайте «Высшей лиги». Регистрация на забеги открыта на сайте RussiaRunning, на заплыв Poseidon – по ссылке.