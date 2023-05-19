24 мая – последнее повышение цен на Sport-Marafon Fest 2023. 2-4 июня на фестивале в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдут забеги, велозаезды и концерты

Стоимость участия в аутдор-фестивале Sport-Marafon Fest последний раз повысится 24 мая. Сам фестиваль пройдет 2-4 июня в арт-парке «Никола-Ленивец» (Калужская область).

Организаторы трейловых забегов WILD TRAIL и магазин спортивного снаряжения «Спорт-Марафон» проведут самый масштабный аутдор-фестиваль уже в пятый раз.

В этом году участников будут ждать:

10 трейловых забегов на дистанциях от 10 до 100 км;

3 велозаезда по пересеченной местности на дистанциях от 38 до 120 км;

3 дистанции по ориентированию;

классический беговой рогейн на 4 и 8 часов.

Кроме спортивных мероприятий, на фестивале пройдут концерты Антохи МС, групп «Операция Пластилин», «Аффинаж» и других артистов, ночные тусовки с dj-сетами и гитарный вечер.

Участников также ждут: шоу 100 костров, мастер-классы по йоге, детский лагерь, заплывы на sup-бордах, забеги с собаками, скалодром и многое другое.

Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте Sport-Marafon Fest . Следить за обновлениями фестиваля можно на странице ВКонтакте.