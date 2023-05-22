В Геленджике пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023. 26-27 мая состоятся забеги, заплывы и триатлон на дистанциях спринт и полужелезная

26-27 мая в городе-курорте Геленджик в третий раз пройдет фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2023.

Комфортный климат и живописная трасса ежегодно привлекает тысячи любителей спорта со всей страны. В этом году на соревнования приедут участники из 172 городов и 65 регионов России. В программе фестиваля: забеги, заплывы на открытой воде и соревнования по триатлону на дистанциях 113 и SPRINT.

В пятницу 26 мая фестиваль откроют женский забег IRONLADY на 5 км и детские старты STARKIDS на 500 и 1000 м, а также заплывы в Геленджикской бухте SWIMSTAR на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день атлеты смогут испытать себя на полужелезной дистанции триатлона – IRONSTAR 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег). Плавательный этап стартует в Геленджикской бухте, велогонка пройдет по центральным улицам города и федеральной трассе М-4, часть которой будет перекрыта на время проведения соревнований. Беговой этап проложен вдоль центральной набережной.

Узнать дополнительную информацию о каждом этапе и зарегистрироваться можно на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале.