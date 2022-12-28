Открылась регистрация на SwimRun и ночной забег от Высшей Лиги. Соревнования пройдут 9-10 сентября в Новороссийске

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9-10 сентября в Новороссийске пройдут соревнования Swim Run и ночной забег от организаторов «Высшая Лига».  

В субботу 9 сентября пройдут заплыв на 1 км в акватории Цемесской бухты и ночной забег по набережной Новороссийска. Доступные дистанции: 5 км, 10 км, детский забег на 1,6 км. Есть возможность пробежать гонку в онлайн-формате.

В воскресенье 10 сентября пройдут два старта Swim Run. Доступные дистанции:

  • Swim Run спринт – плавание 1 км + бег 5 км
  • Swim Run – плавание 1 км + бег 5 км + плавание 1 км + бег 5 км 

Зарегистрироваться на соревнования и узнать больше информации о дистанциях можно на сайте Высшей Лиги.

 

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