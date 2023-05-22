Открылась регистрация на благотворительный забег «Бежим за Горизонт». Он пройдет 11 июня в Москве

Открылась регистрация на благотворительный забег «Бежим за Горизонт», который пройдет 11 мая на ВДНХ в Москве.

Забег проведет многофункциональный научно-развлекательный центр «Москвариум» в рамках экологического фестиваля «Горизонт». Все вырученные средства пойдут на очистку десяти километров береговой линии озера Байкал.

Для участия доступны дистанции на 5 и 10 км и детский забег на 500 м.

В течение всего дня на месте старта будут проходить тематические лекции от партнеров мероприятия, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, будут работать развлекательные зоны и фудкорт. Каждый желающий сможет принять участие в розыгрыше призов.

Зарегистрироваться на забег и узнать больше информации о фестивале «Горизонт» можно на сайте.