Результаты Царскосельского марафона 2023. Победители – Ильдар Миншин и Алина Прокопьева
В воскресенье 14 мая в Пушкине (Ленинградская область) состоялся пятый Царскосельский марафон. В рамках забега прошел Чемпионат России по марафону.
Для участия были доступны дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 11 км и 3 км. Маршруты были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).
Трасса пролегала по исторической части Царского Села. Старт и финиш всех дистанций располагались на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Михаил Игушкин – 8:44
2. Владимир Смирнов – 9:17
3. Денис Федоров – 9:29
3 км, женщины
1. Елизавета Федотикова – 10:49
2. Алиса Кубышкина – 10:53
3. Дарья Елоева – 11:01
11 км, мужчины
1. Артем Кичапин – 35:13
2. Андрей Ольхов – 35:17
3. Алексей Силин – 35:48
11 км, женщины
1. Елизавета Погудо – 37:59
2. Анна Ильина – 40:43
3. Наталья Хохлова – 41:08
21,1 км, мужчины
1. Кирилл Ясницкий – 1:08:08
2. Константин Драгунов – 1:09:10
3. Александр Скворцов – 1:09:14
21,1 км, женщины
1. Ирина Лапицкая – 1:16:37
2. Елена Калашникова – 1:17:41
3. Надежда Бут – 1:18:09
42,2 км, мужчины
1. Ильдар Миншин – 2:17:45
2. Владимир Чистяков – 2:17:54
3. Иван Кузнецов – 2:17:55
42,2 км, женщины
1. Алина Прокопьева – 2:30:57
2. Луиза Дмитриева – 2:35:05
3. Ася Ванеева – 2:36:34
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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