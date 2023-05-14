Результаты Царскосельского марафона 2023. Победители – Ильдар Миншин и Алина Прокопьева

Теги Бег Полумарафон Ильдар Миншин Алина Прокопьева любительский спорт Надежда Бут-Гусаим Наталья Хохлова Луиза Дмитриева Марафон Забег Календарь стартов Елизавета Погудо Здоровье

В воскресенье 14 мая в Пушкине (Ленинградская область) состоялся пятый Царскосельский марафон. В рамках забега прошел Чемпионат России по марафону.

Для участия были доступны дистанции на 42,2 км, 21,1 км, 11 км и 3 км. Маршруты были сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

Трасса пролегала по исторической части Царского Села. Старт и финиш всех дистанций располагались на пересечении Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара.

Результаты победителей: 

3 км, мужчины

1. Михаил Игушкин – 8:44

2. Владимир Смирнов – 9:17

3. Денис Федоров – 9:29

3 км, женщины

1. Елизавета Федотикова – 10:49

2. Алиса Кубышкина – 10:53

3. Дарья Елоева – 11:01

11 км, мужчины 

1. Артем Кичапин – 35:13

2. Андрей Ольхов – 35:17

3. Алексей Силин – 35:48

11 км, женщины

1. Елизавета Погудо – 37:59

2. Анна Ильина – 40:43

3. Наталья Хохлова – 41:08

21,1 км, мужчины

1. Кирилл Ясницкий – 1:08:08

2. Константин Драгунов – 1:09:10

3. Александр Скворцов – 1:09:14

21,1 км, женщины

1. Ирина Лапицкая – 1:16:37

2. Елена Калашникова – 1:17:41

3. Надежда Бут – 1:18:09

42,2 км, мужчины

1. Ильдар Миншин – 2:17:45

2. Владимир Чистяков – 2:17:54

3. Иван Кузнецов – 2:17:55

42,2 км, женщины

1. Алина Прокопьева – 2:30:57

2. Луиза Дмитриева – 2:35:05

3. Ася Ванеева – 2:36:34

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning

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