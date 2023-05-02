Результаты фестиваля бега «МИР» ROSA RUN 2023

Теги Бег горнолыжный центр Роза Хутор Алексей Попов любительский спорт Андрей Лейман Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

С 29 апреля по 2 мая на курорте «Роза хутор» в Сочи прошел международный фестиваль бега «МИР» ROSA RUN. Тематикой фестиваля было путешествие вокруг света. За четыре дня участники познакомились с культурами и традициями разных стран и проверили себя на выносливость на разных беговых дистанциях. 

29 апреля прошел вертикальный забег ROSA PEAK на дистанцию 7 км с набором высоты более 1000 метров. Участники стартовали в дождь, на дистанции столкнулись с несошедшим снегом и густым туманом и финишировали в снегопад.  

Результаты победителей: 

ROSA PEAK, 7 км, мужчины

1. Александр Антонов – 57:18

2. Андрей Лейман – 59:09

3. Алексей Попов – 59:20

ROSA PEAK, 7 км, женщины

1. Александра Афанасова – 1:12:05

2. Ульяна Шарикова – 1:14:05

3. Евгения Леонова – 1:14:56

Все результаты вертикального забега можно посмотреть на сайте фестиваля или на сайте RussiaRunning

В рамках «МИР» ROSA RUN также прошли масштабный горный квест ROSA QUEST на 10 км, карнавальный забег ROSA CARNIVAL на 2,1 км, треккинг ROSA SUNRISE и трейловые забеги ROSA GREEN/RED TRAIL на 8 км и 26 км. 

Фотографии с забегов можно посмотреть на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале

 

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий