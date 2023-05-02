Результаты фестиваля бега «МИР» ROSA RUN 2023

С 29 апреля по 2 мая на курорте «Роза хутор» в Сочи прошел международный фестиваль бега «МИР» ROSA RUN. Тематикой фестиваля было путешествие вокруг света. За четыре дня участники познакомились с культурами и традициями разных стран и проверили себя на выносливость на разных беговых дистанциях.

29 апреля прошел вертикальный забег ROSA PEAK на дистанцию 7 км с набором высоты более 1000 метров. Участники стартовали в дождь, на дистанции столкнулись с несошедшим снегом и густым туманом и финишировали в снегопад.

Результаты победителей:

ROSA PEAK, 7 км, мужчины

1. Александр Антонов – 57:18

2. Андрей Лейман – 59:09

3. Алексей Попов – 59:20

ROSA PEAK, 7 км, женщины

1. Александра Афанасова – 1:12:05

2. Ульяна Шарикова – 1:14:05

3. Евгения Леонова – 1:14:56

Все результаты вертикального забега можно посмотреть на сайте фестиваля или на сайте RussiaRunning.

В рамках «МИР» ROSA RUN также прошли масштабный горный квест ROSA QUEST на 10 км, карнавальный забег ROSA CARNIVAL на 2,1 км, треккинг ROSA SUNRISE и трейловые забеги ROSA GREEN/RED TRAIL на 8 км и 26 км.

Фотографии с забегов можно посмотреть на сайте MySport. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале.