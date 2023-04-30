Результаты фестиваля «Спортмастер PRO Trail Геленджик» 2023

29-30 апреля в Геленджике состоялся спортивный беговой фестиваль «Спортмастер PRO Trail Геленджик». Организаторами выступила команда Open Band.

В субботу 29 апреля прошли детские забеги «Ураган» и «Комета» на 500 м и 2 км соответственно и городской квест PRO CITY QUEST.

Во второй день фестиваля прошли четыре основных забега: на 10 км с набором высоты 500 м, на 25 км с набором высоты 1250 м, на 45 км с набором высоты 1850 м и на 70 км с набором 2900 м. Трассы забегов проходили по горным массивам с видом на море.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Тимофей Зузов – 43:10

2. Евгений Яковлев – 44:26

3. Дмитрий Саранцев – 44:37

10 км, женщины

1. Екатерина Ветрова – 1:01:53

2. Мария Кушнир – 1:03:00

3. Евгения Боровкова – 1:03:10

25 км, мужчины

1. Константин Гамов – 2:10:32

2. Иван Чернов – 2:16:08

3. Сергей Боровков – 2:19:51

25 км, женщины

1. Виктория Калинина – 2:43:54

2. Ольга Давыдкина – 2:49:45

3. Нина Зыкова – 2:57:24

45 км, мужчины

1. Роман Бондаренко – 3:57:12

2. Виктор Пустовойтенко – 4:16:21

3. Александр Осадченко – 4:32:38

45 км, женщины

1. Екатерина Лапердина – 4:28:07

2. Лидия Жукова – 4:42:18

3. Евгения Яньшина – 4:49:04

70 км, мужчины

1. Антон Нестеренко – 6:52:49

2. Алексей Мамарин – 7:02:30

3. Максим Поляков – 7:32:57

70 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 7:55:25

2. Юлия Тимофеева – 8:36:14

3. Светлана Матвеева – 10:08:09

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забегов можно найти в Telegram-канале фестиваля.