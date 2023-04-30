Результаты фестиваля «Спортмастер PRO Trail Геленджик» 2023
29-30 апреля в Геленджике состоялся спортивный беговой фестиваль «Спортмастер PRO Trail Геленджик». Организаторами выступила команда Open Band.
В субботу 29 апреля прошли детские забеги «Ураган» и «Комета» на 500 м и 2 км соответственно и городской квест PRO CITY QUEST.
Во второй день фестиваля прошли четыре основных забега: на 10 км с набором высоты 500 м, на 25 км с набором высоты 1250 м, на 45 км с набором высоты 1850 м и на 70 км с набором 2900 м. Трассы забегов проходили по горным массивам с видом на море.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Тимофей Зузов – 43:10
2. Евгений Яковлев – 44:26
3. Дмитрий Саранцев – 44:37
10 км, женщины
1. Екатерина Ветрова – 1:01:53
2. Мария Кушнир – 1:03:00
3. Евгения Боровкова – 1:03:10
25 км, мужчины
1. Константин Гамов – 2:10:32
2. Иван Чернов – 2:16:08
3. Сергей Боровков – 2:19:51
25 км, женщины
1. Виктория Калинина – 2:43:54
2. Ольга Давыдкина – 2:49:45
3. Нина Зыкова – 2:57:24
45 км, мужчины
1. Роман Бондаренко – 3:57:12
2. Виктор Пустовойтенко – 4:16:21
3. Александр Осадченко – 4:32:38
45 км, женщины
1. Екатерина Лапердина – 4:28:07
2. Лидия Жукова – 4:42:18
3. Евгения Яньшина – 4:49:04
70 км, мужчины
1. Антон Нестеренко – 6:52:49
2. Алексей Мамарин – 7:02:30
3. Максим Поляков – 7:32:57
70 км, женщины
1. Зульфия Гайнанова – 7:55:25
2. Юлия Тимофеева – 8:36:14
3. Светлана Матвеева – 10:08:09
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забегов можно найти в Telegram-канале фестиваля.
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