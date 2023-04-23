Результаты Пятигорского полумарафона KAVKAZ.RUN 2023

22-23 апреля в Пятигорске в седьмой раз прошел одноименный полумарафон от команды KAVKAZ.RUN.

В субботу прошли детские старты и вертикальный забег «Машук 993» на 6 км на вершину горы. В воскресенье состоялись забеги на 2,5, 5, 10 км и на основную дистанцию 21,1 км.

Старт всем забегам был дан в парке «Цветник», трасса прошла по ровному асфальтовому покрытию.

Результаты победителей:

«Машук 993» 6 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 26:59

2. Денис Ермаков – 27:38

3. Дмитрий Голиков – 28:03

«Машук 993» 6 км, женщины

1. Татьяна Шаронова – 33:18

2. Марина Магомедова – 36:45

3. Мальвина Диривянко – 38:05

2,5 км, мужчины

1. Виталий Смирнов – 9:43

2. Сергей Назаров – 9:59

3. Ибрагим Рабаданов – 10:23

2,5 км, женщины

1. Лиана Сальникова – 11:50

2. Моника Брозина – 11:55

3. Виктория Зыбина – 12:12

5 км, мужчины

1. Алексей Ельников – 17:19

2. Владислав Лукша – 17:21

3. Владимир Заболотный – 19:09

5 км, женщины

1. Анастасия Сергеева – 20:16

2. Ульяна Кузьминова – 21:09

3. Анастасия Жигунова – 22:03

10 км, мужчины

1. Алексей Фарносов – 37:14

2. Андрей Фарносов – 37:36

3. Евгений Чаплыгин – 37:47

10 км, женщины

1. Ульяна Андреева – 40:40

2. Ангелина Опарина – 40:52

3. Анастасия Макарова – 41:05

21,1 км, мужчины

1. Иван Кузнецов – 1:09:49

2. Алексей Мамарин – 1:14:28

3. Константин Гамов – 1:15:06

21,1 км, женщины

1. Алина Прокопьева – 1:26:51

2. Анна Борисенко – 1:35:36

3. Ефросиния (Юлия) Солнцева (Языкова) –1:37:35

Результаты всех участников на всех дистанциях можно найти на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.