Результаты Пятигорского полумарафона KAVKAZ.RUN 2023
22-23 апреля в Пятигорске в седьмой раз прошел одноименный полумарафон от команды KAVKAZ.RUN.
В субботу прошли детские старты и вертикальный забег «Машук 993» на 6 км на вершину горы. В воскресенье состоялись забеги на 2,5, 5, 10 км и на основную дистанцию 21,1 км.
Старт всем забегам был дан в парке «Цветник», трасса прошла по ровному асфальтовому покрытию.
Результаты победителей:
«Машук 993» 6 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 26:59
2. Денис Ермаков – 27:38
3. Дмитрий Голиков – 28:03
«Машук 993» 6 км, женщины
1. Татьяна Шаронова – 33:18
2. Марина Магомедова – 36:45
3. Мальвина Диривянко – 38:05
2,5 км, мужчины
1. Виталий Смирнов – 9:43
2. Сергей Назаров – 9:59
3. Ибрагим Рабаданов – 10:23
2,5 км, женщины
1. Лиана Сальникова – 11:50
2. Моника Брозина – 11:55
3. Виктория Зыбина – 12:12
5 км, мужчины
1. Алексей Ельников – 17:19
2. Владислав Лукша – 17:21
3. Владимир Заболотный – 19:09
5 км, женщины
1. Анастасия Сергеева – 20:16
2. Ульяна Кузьминова – 21:09
3. Анастасия Жигунова – 22:03
10 км, мужчины
1. Алексей Фарносов – 37:14
2. Андрей Фарносов – 37:36
3. Евгений Чаплыгин – 37:47
10 км, женщины
1. Ульяна Андреева – 40:40
2. Ангелина Опарина – 40:52
3. Анастасия Макарова – 41:05
21,1 км, мужчины
1. Иван Кузнецов – 1:09:49
2. Алексей Мамарин – 1:14:28
3. Константин Гамов – 1:15:06
21,1 км, женщины
1. Алина Прокопьева – 1:26:51
2. Анна Борисенко – 1:35:36
3. Ефросиния (Юлия) Солнцева (Языкова) –1:37:35
Результаты всех участников на всех дистанциях можно найти на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях организаторов.
Комментарии