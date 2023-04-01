В Череповце пройдет Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону. Соревнования состоятся 23-24 июня, регистрация открыта
23-24 июня в Череповце впервые состоится Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону «Энергия Севера». Соревнования пройдут в акватории реки Шексны у нового Архангельского моста.
Расписание мероприятий:
23 июня
- плавание на открытой воде – 0,75 км и 1,9 км;
- детский забег – 500 м и 1 км;
- женский забег – 5 км;
24 июня
- триатлон средняя дистанция – 1,9 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег;
- триатлон-спринт – 0,75 км плавание + 20 км велогонка + 5 км бег.
Принять участие в триатлонных стартах можно и в формате эстафеты.
Регистрация открыта на сайте Orgeo. Следить за обновлениями можно в социальных сетях Федерации триатлона Вологодской области или в Telegram-канале мероприятия.
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