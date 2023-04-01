В Череповце пройдет Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону. Соревнования состоятся 23-24 июня, регистрация открыта

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23-24 июня в Череповце впервые состоится Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону «Энергия Севера». Соревнования пройдут в акватории реки Шексны у нового Архангельского моста.

Расписание мероприятий:

23 июня 

  • плавание на открытой воде – 0,75 км и 1,9 км;
  • детский забег – 500 м и 1 км;
  • женский забег – 5 км;

24 июня 

  • триатлон средняя дистанция – 1,9 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег;
  • триатлон-спринт – 0,75 км плавание + 20 км велогонка + 5 км бег.

Принять участие в триатлонных стартах можно и в формате эстафеты. 

Регистрация открыта на сайте Orgeo. Следить за обновлениями можно в социальных сетях Федерации триатлона Вологодской области или в Telegram-канале мероприятия

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