В Череповце пройдет Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону. Соревнования состоятся 23-24 июня, регистрация открыта

23-24 июня в Череповце впервые состоится Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону «Энергия Севера». Соревнования пройдут в акватории реки Шексны у нового Архангельского моста.

Расписание мероприятий:

23 июня

плавание на открытой воде – 0,75 км и 1,9 км;

детский забег – 500 м и 1 км;

женский забег – 5 км;

24 июня

триатлон средняя дистанция – 1,9 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег;

триатлон-спринт – 0,75 км плавание + 20 км велогонка + 5 км бег.

Принять участие в триатлонных стартах можно и в формате эстафеты.

Регистрация открыта на сайте Orgeo. Следить за обновлениями можно в социальных сетях Федерации триатлона Вологодской области или в Telegram-канале мероприятия.