Александра Морозова заняла второе место в Khon Kaen Marathon в Таиланде. От победы ее отделили четыре секунды

Теги Бег любительский спорт Марафон Забег Здоровье

29 января в Таиланде состоялся 18-й международный ночной марафон Khon Kaen Marathon. Российская бегунья Александра Морозова заняла на нем второе место, пробежав 42,2 км за 2:49:07. Разница с первым местом составила всего четыре секунды. 

Старт марафона был дан в 3:00 по местному времени (23:00 по Москве). Накануне утром Александра участвовала в забеге на 4 км, где бежала с той же скоростью и получила такие же призовые, как на марафонской дистанции.

Khon Kaen Marathon – второй марафон Александры за неделю. 21 января она заняла шестое место на Buriram Marathon с результатом 2:36:20. «Ноги, конечно, не готовы к скоростям через неделю после марафона», – пишет спортсменка на своей странице ВКонтакте

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий