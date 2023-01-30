Александра Морозова заняла второе место в Khon Kaen Marathon в Таиланде. От победы ее отделили четыре секунды

29 января в Таиланде состоялся 18-й международный ночной марафон Khon Kaen Marathon. Российская бегунья Александра Морозова заняла на нем второе место, пробежав 42,2 км за 2:49:07. Разница с первым местом составила всего четыре секунды.

Старт марафона был дан в 3:00 по местному времени (23:00 по Москве). Накануне утром Александра участвовала в забеге на 4 км, где бежала с той же скоростью и получила такие же призовые, как на марафонской дистанции.

Khon Kaen Marathon – второй марафон Александры за неделю. 21 января она заняла шестое место на Buriram Marathon с результатом 2:36:20. «Ноги, конечно, не готовы к скоростям через неделю после марафона», – пишет спортсменка на своей странице ВКонтакте.