Ринас Ахмадеев занял 9 место в турецком полумарафоне в Адане с результатом в 65 минут

В воскресенье 8 января в турецкой провинции Адана состоялся 13 Международный полумарафон. Он был приурочен к 101 годовщине освобождения города от вражеской оккупации.

Ринас Ахмадеев без подготовки к забегу занял 9 место на основной дистанции на 21 км с результатом 1:05:50.

«Результат в 65 минут в состоянии, когда ты просто кушаешь и спишь, настолько мотивировал меня, что теперь я понимаю, насколько необходима была поездка сюда», – делится Ринас в аккаунте Instagram*.

Атлет также написал, что за прошедший год он стартовал 13 раз и 13 раз приходил первым.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России