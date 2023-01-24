Александра Морозова заняла 6 место в Бурирамском марафоне в Тайланде. В прошлом году она его выиграла

В субботу 21 января в провинции Тайланда Бурирам состоялся международный Бурирамский марафон (Buriram Marathon), имеющий серебряный лейбл World Athletics.

Александра Морозова заняла шестое место на основной дистанции 42,2 км с результатом 2:36:20. В прошлом году этот же забег спортсменка выиграла с результатом 2:52:11. Лидерами трассы этого сезона стали бегуньи из Кении и Эфиопии – первые четыре места уложились в диапазон до 2:30:00.

«По факту, заняла максимально возможную для себя позицию, выиграв 33 секунды у 7-го места за 2 км до финиша. Дальше между результатами пропасть», – пишет Александра на своей странице ВКонтакте.

Марафон известен своими высокими призовыми – за победу в зависимости от результата спортсмены могли получить до 30 000$. Александра, заняв шестое место, выиграла 1500$.