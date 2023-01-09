Искандер Ядгаров занял 5 место в коммерческом забеге в Португалии. Это его первый зарубежный старт за пять лет

8 января в португальском городе Порту прошел коммерческий забег LIDL S. Silvestre Cidade Do Porto при поддержке сети супермаркетов Lidl.

Искандер Ядгаров в забеге на 10 км занял пятое место с результатом 30:23.

Это первый зарубежный старт спортсмена за последние пять лет. «Сплошной кайф и давно забытые эмоции. Пусть это будет моя отправная точка», – написал Искандер в аккаунте Instagram*.

Атлет намерен улучшать результат и принимать участие в других европейских стартах.

На этом же забеге Антон Тишакин пробежал дистанцию на 10 км за 31:45 и занял седьмое место.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России