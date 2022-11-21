Степан Киселев занял 5 место на марафоне в Филадельфии. «Доволен результатом, трезво оценивал свои шансы»

20 ноября в Филадельфии (Пенсильвания, США) прошел ежегодный международный марафон. На марафон зарегистрировалось 28 000 участников, среди которых был российский легкоатлет, двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев. Дистанцию в 42,2 км Киселев преодолел за 2:16:00 и оказался на пятом месте. Победителем марафона стал американец Доминик Ондоро с результатом 2:14:20.

После финиша атлет дал интервью, где сообщил, что доволен результатом: «Я трезво оценивал свои шансы и форму, попал в топ-5, как и планировал».

В сентябре этого года Степан Киселев занял второе место на Московском марафоне. Лучший результат спортсмена на дистанции 42,2 км – 2:12:56, поставленный на Казанском марафоне в 2019 году.