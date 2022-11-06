Результаты Нью-Йоркского марафона 2022. Победителями стали Эванс Чебет и дебютантка Шэрон Локеди
6 ноября в Нью-Йорке состоялся один из самых массовых и престижных марафонов-мейджоров. Трасса традиционно отличалась холмистостью и миллионами болельщиков на ней. Старт забега был дан на висячем мосту Верразано-Нэрроус, финишировали бегуны в Центральном парке.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Эванс Чебет – 2:08:41
2. Шура Китата – 2:08:54
3. Абди Нагие – 2:10:31
42,2 км, женщины
1. Шэрон Локеди – 2:23:23
2. Лона Салпетер – 2:23:30
3. Готитом Гебреслейс – 2:23:39
Для Эванса Чебета это вторая победа в 2022 году. В апреле он также первым финишировал в Бостонском марафоне.
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